RTL verkündet Hammer – große Überraschung für die Zuschauer

Sport-Fans aufgepasst! RTL hat sich kurzfristig die Rechte für ein echtes Highlight gesichert. Der Sender wird am Sonntagmorgen (26. Januar) das Finale der Australian Open live im Free-TV übertragen.

Nach dem Einzug des deutschen Tennis-Stars Alexander Zverev hat sich RTL eine Sublizenz von Eurosport gesichert. Für Zverevs geht es im Finale der Australian Open gegen Jannik Sinner um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

RTL zeigt Finale der Australian Open

Mit ein bisschen Glück ist Zverev ins Endspiel der Australian Open eingezogen. Im Halbfinale traf er auf Rekordsieger Novak Djokovic. Ziemlich überraschend gab der Serbe nach dem ersten Satz auf und machte somit den Weg frei für den deutschen Tennis-Star.

+++ RTL: Kurz nach dem Frankfurt-Spiel macht die Nachricht die Runde +++

Damit trifft Zverev nun am Sonntagmorgen (9.30 Uhr) in der Rod Laver Arena auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien. Zverev steht damit erneut vor der großen Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel einzufahren.

Historischer Moment live bei RTL?

Zwei Mal stand Zverev bislang in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. 2020 verlor er bei den US Open denkbar knapp gegen Dominic Thiem und vergangenes Jahr unterlag er bei den French Open dem spanischen Wunderkind Carlos Alcaraz. Ein Grand-Slam-Titel fehlt ihm in seiner erfolgreichen Karriere also noch.

Am Sonntag könnte es also zu einem historischen Moment für das deutsche Tennis kommen – und RTL wird das Spiel live übertragen. Wie der Sender mitteilte, startet um 9 Uhr die Übertragung. Moderiert wird das Finale von Laura Papendick, kommentieren werden Elmar Paulke und der ehemalige Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber.

Das könnte dich auch interessieren:

Ebenfalls live mit dabei sind aber auch Eurosport 1 und discovery+. Sie halten die TV-Rechte für die Australian Open, sind nun für das Finale aber eine Kooperation mit RTL eingegangen.