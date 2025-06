Eurosport: Jetzt ist offiziell! Sender verkündet Rechte-Deal

Was war das für ein wildes Eurosport-Wochenende! Es standen die Finalspiele der French Open an. Bei den Frauen siegte Coco Gauff und bei den Männern setzte sich Carlos Alcaraz in einem dramatischen Finale gegen Jannik Sinner durch.

Für die vielen Tennis-Fans gibt es jetzt eine tolle Nachricht von Eurosport. Der Sender hat nämlich den Vertrag mit den French Open verlängert.

Eurosport bleibt Roland-Garros treu

Warner Bros. Discovery hat seinen Vertrag mit der Fédération Française de Tennis bis 2030 verlängert. Das Unternehmen sicherte sich die Übertragungsrechte für die French Open in Europa, außer in Frankreich. Die Partnerschaft mit Eurosport besteht bereits seit 1989. Am Ende der neuen Vertragslaufzeit wird sie über 40 Jahre betragen.

In Deutschland zeigt Eurosport weiterhin die French Open. Ab 2026 wird zudem der Streamingdienst HBO Max alle Spiele live übertragen. Gilles Moretton, Präsident der FFT, betonte die internationale Bedeutung dieser Partnerschaft: „Die erneuerte Partnerschaft ist ein perfektes Beispiel für unsere wachsenden Ambitionen auf der internationalen Bühne.“

„Gibt nicht viele Partnerschaften, die sich über mehr als 40 Jahre erstrecken“

Andrew Georgiou, Präsident von WBD Sports Europe, hob die Langlebigkeit der Zusammenarbeit hervor. „Im Sport gibt es nicht viele Partnerschaften, die sich über mehr als 40 Jahre erstrecken.“ Der enge Kontakt zwischen Eurosport und der Fédération Française de Tennis sorgt dafür, dass Tennisfans jährlich Roland-Garros erleben können.

Neu ist: Warner Bros. Discovery überträgt das Turnier nun auch in den USA. Dort sind die Spiele auf TNT Sports, Max sowie weiteren Plattformen wie TBC und truTV zu sehen. Eurosport bleibt jedoch das Herzstück der Berichterstattung in Europa und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung für optimale Zuschauer-Erlebnisse.

