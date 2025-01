RTL: Kurz nach dem Frankfurt-Spiel macht die Nachricht die Runde

Für Fußball-Fans gehört RTL zum Pflichtprogramm: Regelmäßig flimmern dort unter anderem UEFA Europa League-Spiele über den Bildschirm. Auch am Donnerstagabend (23. Januar) übertrug RTL das Spiel von Eintracht Frankfurt – und nur wenige Stunden nach dem Abpfiff macht jetzt die Nachricht die Runde.

Und zwar eine gute Nachricht, denn die RTL-Verantwortlichen dürfen sich über eine gute Quote freuen! In der Spitze sahen bis zu 2,76 Millionen Fußballfans das souveräne 2:0 der Eintracht gegen Ferencvaros Budapest bei RTL. Damit steht Eintracht Frankfurt schon fast sicher im Achtelfinale des UEFA-Wettbewerbs.

RTL mit Quote zufrieden, aber die Handballer waren noch besser

Insgesamt erreichte die RTL-Übertragung aus Frankfurt im Schnitt 2,26 Millionen Zuschauer – und damit einen guten Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen (11,2 Prozent) und 14- bis 49-jährigen Zuschauer (14,3 Prozent) konnte das Live-Spiel überzeugen, wie RTL in einer Mitteilung bekanntgab.

Mit der TV-Quote der Handballer konnte die Eintracht dann aber doch nicht mithalten. Während die Übertragung des Eintracht-Frankfurt-Spiels erst um 21 Uhr begann, und damit zur Primetime, flimmerten die Handballer bereits um 18 Uhr über die Bildschirme.

Der Quoten-Tagessieg geht an das ZDF

Das ZDF-Sportstudio lockte mit der WM-Begegnung der Deutschen gegen Italien mehr Zuschauer an. 1,25 Millionen Menschen sahen den Deutschland-Sieg – das macht einen Marktanteil von 34,8 Prozent! Tagessieger in Sachen Quote am Donnerstag ist also das ZDF.