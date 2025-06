RTL verkündet Schock-Nachricht kurz vor Oktagon-Spektakel – Kampf verletzungsbedingt abgesagt

Am 14. Juni findet in Prag das nächste große MMA-Event, Oktagon 72, statt – live auf RTL+. Mit Spannung wurde auch der Kampf von Frédéric Vosgröne erwartet.

Doch der Düsseldorfer, bekannt als „Neandertaler“, musste seinen auf RTL+ übertragenen Kampf wegen einer Infektion absagen.

RTL: Plötzliche Änderung für MMA-Fans

Der Sender RTL erklärt, dass sich Vosgröne vor drei Wochen einer Krampfader-OP unterzogen hat. Am Montag suchte er erneut einen Arzt auf, da die Wunde gerötet war.

Ein Attest diagnostizierte ein infiziertes Hämatom. Sein Debüt-Sieg gegen Jorick Montagnac bei Oktagon 69 hatte zuvor für einen regelrechten Hype um den „Neandertaler“ gesorgt.

„Der Sieg bedeutet mir sehr viel, in Europas größter Organisation so zu performen. Die Liebe, die ich von den Fans bekomme, hier in der Halle und zu Hause. Das alles macht mich schon emotional. Es ist das erste Mal, dass ich in meiner Karriere so einen Support bekomme“, so Vosgröne nach dem Triumph.

Es stehen weitere packende Duelle an

Trotz der Absage richtet sich der Fokus nun auf Alina Dalaslan und Jaime Cordero. Dalaslan kämpft gegen Róża Gumienna, während Cordero auf David Hošek trifft. RTL+ überträgt alle Kämpfe live. Vosgröne bleibt derweil eine Schlüsselfigur bei Oktagon dank seiner lockeren, zugänglichen Art.

Der „Neandertaler“ Vosgröne steht seit 13 Jahren im Kampfsport – auch mit einem schwarzen Gurt im brasilianischen Jiu-Jitsu. Seine Verletzung zwingt ihn nun zu einer Pause. MMA bleibt aber stark auf RTL vertreten, mit neuen Stars wie Dalaslan, die in Prag den Fokus übernehmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

