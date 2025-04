Marco Reus kann es nicht glauben – Horror nimmt kein Ende

Es wirkte fast schon zu perfekt: In seinem ersten Jahr in den USA konnte Marco Reus mit Los Angeles Galaxy direkt die MLS gewinnen. Auch in Fußball-Deutschland und insbesondere in Dortmund überwog große Freude über den gekrönten Spät-Herbst seiner Karriere. Ein Happyend im Hollywood-Film.

Ein paar Monate später herrscht in Los Angeles eine ganz andere Stimmungslage. Schuld dafür sind hauptsächlich die aktuellen Leistungen des Vereins. Für Marco Reus persönlich kommen obendrein altbekannte Probleme hinzu.

Marco Reus: Knieverletzung sorgt für Ausfall

Denn bereits seit über einem Monat (11.03.) fehlt der Mittelfeldmann seinem Team aufgrund einer Knieverletzung. Ein roter Faden, der sich schonungslos durch die gesamte Karriere des Ex-Dortmunders zieht. Acht Spiele musste er diese Saison schon aussetzen, kommt so gerade einmal auf 173 gesammelte Spielminuten.

Und auch wenn Reus beim Titelgewinn in der vergangenen Saison keine allzu zentrale Rolle gespielt hat, tut sein Ausfall LA Galaxy nicht gut. Die aktuelle Krise kann sicher nicht nur auf sein Fehlen reduziert werden. Ein gesamtes Erklärungskonzept für den Einbruch zu finden, ist allerdings kaum möglich.

+++Niklas Süle spricht Klartext nach Klassiker+++

Zu groß sind die Leistungsunterschiede zu letztem Jahr. Zu ohnmächtig scheint der gesamte Klub aus Kalifornien. Acht Spiele stehen in dieser Saison zu Buche. Daraus holte man gerade einmal drei Punkte – kein einziges Mal konnte LA gewinnen. Die Folge ist der letzte Tabellenplatz in der Western Conference.

Rückkehr von Reus ungewiss

Eine katastrophale Situation. Und doch machen Reus‘ Verletzungssorgen noch betroffener. Wann er zurückkehren wird, bleibt ungewiss und so kann er bei den Spielen seines Vereins weiterhin nur tatenlos zusehen.

Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2026. Ob er danach noch einmal verlängert oder wechselt, scheint aufgrund seines Alters und der Verletzungsanfälligkeit fraglich. So bleibt nur zu hoffen, dass Reus schnell wieder auf die Beine kommt. Denn Verletzungspech hatte der Dortmunder wahrlich genug in seiner Karriere.