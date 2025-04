Borussia Dortmund: Süle-Klartext nach Klassiker – „Muss manchmal den Mund halten“

Auswärts in München? Nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente. Und doch war Niko Kovac mutig, stellte bei Borussia Dortmund einiges um. Mit Erfolg! Das belegt nicht nur der ergatterte Punkt, sondern auch die Leistung vieler Stars.

Dazu gehört auch Niklas Süle. Sein Startelf-Comeback nach Monaten, ausgerechnet bei seinem Ex-Klub, war absolut solide. Nach dem Spiel sprach er Tacheles über eine schwierige Zeit bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Süle überzeugt in München

Fünf Jahre spielte er in der Allianz Arena, bevor er im Sommer 2022 überraschend zum BVB wechselte. Dortmund wähnte eine Transfercoup, doch Niklas Süle erlebte in Schwarzgelb bereits viele bittere Zeiten. Diese Saison war bislang fraglos die schwierigste. Die Borussia wankt durch die Bundesliga, er selbst überzeugt nicht und wurde dann auch noch von zwei schweren Verletzungen aus der Bahn geworfen.

Auch genesen stand er zuletzt hintenan. Die Schlotterbeck-Verletzung und Bensebainis schlechter Auftritt in Barcelona spülten ihn im „Klassiker“ nun plötzlich in die Startelf. Als er letztmals startete, endete es im Desaster. 0:2 in Bochum samt Katastrophen-Fehlpass. Und diesmal? Lieferte Niklas Süle einen starken Auftritt ab.

„Manchmal muss man als Profi den Mund halten“

In einer sattelfesten BVB-Abwehr stand er als rechter Innenverteidiger in der zurückgekehrten Dreierkette sicher, verschob geschickt, ließ wenig anbrennen. Beim 2:1 wurde er zwar von Serge Gnabry ausgetanzt, das blieb aber der einzige gravierende Fehler in seinem Spiel. Ein positives Signal vom 29-Jährigen, der anschließend über seine schwierigen letzten Monate sprach.

Am Sky-Mikrofon wählte er deutliche Worte: „Es war keine einfache Zeit für mich. Manchmal muss man als Profi auch den Mund halten und dranbleiben. Ich bin kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. Es geht immer weiter.“

„Ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte Niklas Süle abschließend. Mit dem 2:2 bei Bayern München wahrt Borussia Dortmund die Chance auf Europa und die Minimalchance auf die Champions League. Damit das Wunder gelingt, ist man in Abwesenheit von Nico Schlotterbeck nun umso mehr auf Süle angewiesen.