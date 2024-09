NFL: Er verkündet es selbst – Mega-Star tritt bei Super-Bowl auf

Die neue NFL-Saison hat gerade erst begonnen, da richten sich die ersten Blicke bereits auf das letzte Spiel des Football-Jahres. Der Super-Bowl krönt jährlich den Meister der Liga und sorgt jedes Mal aufs Neue für ein echtes Spektakel. Vor allem die legendäre Halftime-Show macht das Spiel auch abseits des Sportlichen zu einem Hammer-Event.

Jedes Jahr schafft es die NFL, absolute Top-Künstler für die Halbzeit des Super-Bowls zu gewinnen. Musik-Legenden wie Michael Jackson, Madonna oder Lady Gaga sind dort schon aufgetreten. Nun steht fest, wer im kommenden Jahr in der Halbzeit für ordentlich Stimmung sorgen wird.

NFL: Rap-Star gibt Super-Bowl-Auftritt bekannt

Rap-Megastar Kendrick Lamar wird in der Halftime-Show beim Super Bowl 2025 in New Orleans auftreten. Das hat der 17-fache Grammygewinner am Sonntag (08. September) auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Er selbst hat diesen Mega-Auftritt angekündigt.

Zudem lud er ein YouTube-Video hoch, in dem er die Nachricht verkündete. In dem Clip ist Lamar zu sehen, wie er Footballs mit einer Ballmaschine wegschleudert. „Mein Name ist Kendrick Lamar. Ich werde beim 59. Super Bowl auftreten. Werdet ihr da sein? Ich hoffe es. Ihr wisst, dass es nur eine Gelegenheit gibt, den Titel zu gewinnen“, erklärte er dazu.

„Ich will nicht, dass ihr es verpasst. Trefft mich in New Orleans am 9. Februar 2025. Tragt euer schönstes Outfit – selbst wenn ihr von zu Hause aus schaut“, so Lamar weiter. Im vergangenen Jahr trat Usher beim Super-Bowl auf. Jetzt folgt also die nächste US-amerikanische Rap-Größe.

Lamar reiht sich in die legendäre Halftime-Show-Liste ein

„Nur wenige Künstler haben Musik und Kultur so tiefgreifend beeinflusst wie Kendrick Lamar. Immer wieder hat Kendrick seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, Momente zu kreieren, die nachhallen, neu definieren und letztlich das Fundament des Hip-Hops aufrütteln“, erklärte NFL-Musikchef Seth Dudowsky auf der offiziellen Website der Liga.

Einmal mehr sorgt die NFL mit dem Künstler also für einen echten Hammer. Schon im letzten Jahr hatten viele Fans gehofft, dass Lamar die Halftime-Show liefern wird. Nun bekommen sie dieses Spektakel mit einem Jahr Verzögerung zu sehen.