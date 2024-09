NFL-Boss verkündet Hammer-Plan! Deutsche Fans horchen direkt auf

Das lange Warten der Fans hat ein Ende, die NFL ist zurück. Am Freitagmorgen (06. September) eröffnet der amtierende Champion, die Kansas City Chiefs, die neue Saison mit einem 27:20-Sieg gegen die Baltimore Ravens. Am Samstagmorgen legten dann die Philadelphia Eagles mit einem Erfolg gegen die Green Bay Packers (34:29) nach.

Das Spiel zwischen den Eagles und den Packers war aus Sicht der NFL ein ganz besonderes: Es war die erste Partie, die in Brasilien ausgetragen wurde. Nach London, München und Frankfurt war nun also auch Sao Paulo an der Reihe – bei diesen vier Austragungsorten soll es jedoch keinesfalls bleiben.

NFL plant weitere Auslandspartien

Die NFL und das Interesse an der Football-Liga wächst und wächst und wächst. Der Hype um die traditionelle US-amerikanische Sportart ist schon seit Jahren in Deutschland angekommen. Es ist kein Zufall, dass pro Saison zwei Ligaspiele der NFL in Deutschland stattfinden.

Doch auch abseits von England, Deutschland und Brasilien wird der Hype um die NFL immer größer. Das merkt auch Goodell, der weiter expandieren möchte, wie er im Rahmen des Brasilien-Spiels erklärte. „Wir haben das Gefühl, dass dieses Spiel dazu bestimmt ist, global zu werden. Wir erwarten, dass wir bald in Asien sein werden. Wir erwarten, dass wir bald in Australien sein werden“, machte Goodell deutlich.

„Wir werden dafür sorgen, dass unser Spiel rund um den Globus verfügbar ist“, ergänzte der 65-Jährige. Diese Worte sind ein klares Indiz, dass die NFL auch auf anderen Kontinenten spielen wird. Doch Goodell lässt auch eine Tür für weitere Spiele in Deutschland offen.

Nächste Auslandsstation in China?

„Wir werden mindestens acht Spiele pro Jahr haben. Und wenn wir auf 18 (reguläre Saisonspiele, Anm.d.Red.) und zwei (Vorsaisonspiele, Anm.d.Red.) kommen, werden wir wahrscheinlich noch mehr internationale Spiele sehen. Ich hoffe, dass wir eines Tages 16 Spiele im Ausland haben werden“, so Goodell. In der aktuellen Saison sind es vier Spiele – zwei in London und zwei in München.

Ab der kommenden Saison können bis zu acht Spiele international ausgetragen werden. Laut „Bild“ hat aktuell China die Nase im Rennen um ein neues NFL-Spiel in Asien vorn. In China hat die NFL bereits neun Medienpartner. Goodell hat große Pläne für seine Sportart und seine Liga.