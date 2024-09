NFL: Kurz vor Saisonstart! Deutschland-Boss lässt Fans aufhorchen

Die NFL geht wieder los und auch in Deutschland scharren die Fans von American Football mit den Hufen. Seit Jahren wächst der Hype um die US-Sportart – und ist inzwischen so groß, dass sogar Spiele in Deutschland stattfinden.

Doch wie lange noch? Der Vertrag mit der NFL läuft zeitnah aus und noch immer gibt es keine Verkündung. Pünktlich zum Start der neuen Saison lässt der Deutschland-Chef der „National Football League“ nun aufhorchen.

NFL: Gehen die Deutschland-Spiele weiter?

Der 13. November 2022 war für die deutschen Football-Fans eine Zeitenwende. Erstmals fand ein NFL-Spiel auf deutschem Boden statt – und es war ein voller Erfolg. Das „Munich Game“ sorgte für Begeisterung, die beiden Partien in Frankfurt im Folgejahr ebenfalls. Selbst die Chefetage des Ligaverbandes war begeistert. Und dennoch wird ein wenig um eine Fortsetzung gezittert.

Am 10. November 2024 kommt die NFL wieder nach Deutschland. Die Partie der Carolina Panthers gegen die New York Giants steigt erneut in München. Stand jetzt ist es jedoch das letzte Spiel hierzulande. Der Vertrag läuft aus, eine Verlängerung wurde bislang nicht verkündet.

„Fans dürfen sich Hoffnung machen“

Kurz vor dem ersten Spiel der Saison 2024/25 (Chiefs vs. Ravens, Freitag, 2.20 Uhr) gibt es nun gute Nachrichten. Der NFL-Deutschlandchef lässt durchsickern, dass es gut aussieht um weitere „Germany Games“. Im Podcast „Footballerei“ sagt Alexander Steinforth: „Wir sind als Liga gerade dabei, zu evaluieren und zu verhandeln, wie es insgesamt international weitergeht; wo, wann und wie oft wir spielen werden. Ohne zu viel zu verraten, kann ich sagen: Wir haben sehr nachhaltige positive Eindrücke hinterlassen. Bei den Spielern, den Teams, dem Commissioner und auch den Eigentümern. Und das sind am Ende auch die entscheidenden Personen.“

In den kommenden Monaten werde es eine Verkündung geben, so Steinforth. „Ein Stück weit Hoffnung kann man sich als NFL-Fans schon machen, dass es weitergeht“, sagt er schmunzelnd und vielsagend.

Bis zu zehn „International Games“ könnte es in Zukunft geben. Schon jetzt wird nicht nur in Deutschland gespielt, sondern auch in England, Brasilien und Spanien. Weitere Länder sollen folgen.