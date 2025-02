RTL: Kurz nach dem Super Bowl ist es offiziell! Sender hat es schwarz auf weiß

Es sollten goldene Stunden für das RTL-Programm werden. Am Sonntag (9. Februar) konnte der Privatsender zunächst mit dem Finale des Dschungelcamps aufwarten. Kurz danach schmiss man sich für die Übertragung des Super Bowls in Schale.

Die Zuschauer bekamen also jede Menge Action zu sehen. Doch die große Frage, die man sich in der Sendezentrale von RTL stellte: Wie viele Menschen schalteten tatsächlich ein? Am Morgen nach dem Event herrscht Gewissheit.

RTL: Chiefs-Abfuhr im Super Bowl

Beim Duell der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles hatten viele Fans und Experten ein enges Duell auf Augenhöhe erwartet. Doch schon nach dem ersten Viertel bahnte sich die Machtdemonstration der Eagles an. Am Ende entthronten sie den amtierenden Champion aus Kansas City mit 40:22!

Insbesondere Star-Quarterback Patrick Mahomes erwischte keinen guten Abend. Dem Spielmacher unterliefen zwei kostspielige Interceptions – eine verwertete die Defense der Eagles sogleich zu einem Touchdown. Da staunten die TV-Zuschauer auch bei RTL nicht schlecht.

Zuschauerzahlen gingen zurück

Die Zuschauerquoten lasen sich für den Privatsender am Morgen nach dem Spektakel durchaus beeindruckend. Schon während der Pre-Show erreichte RTL in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen laut „DWDL“ einen Marktanteil von 36,6 Prozent. Dieser steigerte sich im ersten Viertel sogar auf 54,1 Prozent und nach 1 Uhr auf über 60 Prozent – ein ganz starker Wert.

Allerdings: In totalen Zahlen ging die Zuschauerzahl im Vergleich zum Vorjahr runter! So schauten durchschnittlich rund 1,55 Millionen Zuschauer beim Super Bowl zu. 2024 waren es noch mehr als zwei Millionen Zuschauer im Schnitt gewesen.

Damit setzt sich eine absteigende Entwicklung fort, die man bei RTL schon seit längerem mit Sorge beobachtet. Der Sender hatte sich die NFL-Rechte vor zwei Jahren von ProSieben weggeschnappt.