NFL auf RTL: Kurz vor dem Super Bowl ist es offiziell! Sender atmet auf

Jetzt herrscht Anspannung! Nur noch ein Spiel, dann ist die Saison und damit auch das zweite NFL-Abenteuer von RTL vorbei. In der Nacht von Sonntag (26. Januar) auf Montag fanden die beiden Conference-Finals statt – gewissermaßen die beiden Halbfinale vor dem alles entscheidenden Super Bowl.

Dieser findet in zwei Wochen vom 8. auf den 9. Februar statt. Natürlich überträgt RTL auch das große Jahreshighlight der NFL. Und mit Blick auf die Quoten der beiden jüngsten Spiele dürfte bei den Verantwortlichen doch die Hoffnung auf einen guten Saisonabschluss zurückkehren.

NFL auf RTL: Spannung sorgt für Quote

Die Zuschauerquoten der größten Sportliga der Welt sind für den Privatsender in dieser Saison ein wahres Auf und Ab gewesen. Doch je näher die Meisterschaftsentscheidung rückt, umso größer wird auch die Spannung und das Interesse zunehmen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag standen sich zunächst die Philadelphia Eagles und die Washington Commanders gegenüber, ehe die Kansas City Chiefs und die Buffalo Bills einen packenden Krimi produzierten. RTL war beim Kräftemessen der NFL-Schwergewichte natürlich live dabei und verkürzte dafür sogar das beliebte Dschungelcamp.

Am nächsten Tag stellt sich wie immer die Frage: Hat sich das aus Quotensicht gelohnt? Zumindest einen Meilenstein konnte der Sender an diesem Wochenende erreichen. Erstmals in dieser Saison knackte man laut „DWDL“ die Millionenmarke!

Zuschauerzahlen sinken, Quote steigt

In den ersten beiden Vierteln der Partie zwischen den Eagles und den Commanders schalteten bis zu 1,09 Millionen Zuschauer ein. Naturgemäß nahm die relative Anzahl an Zuschauern zu späterer Stunde ab. Doch ohnehin ist für die Sender viel interessanter, welchen Marktanteil sie erzielen konnten.

Und hier legte RTL in der NFL-Nacht immer weiter zu. Hier startete man in der Zielgruppe der Werberelevanten 14- bis 49-Jährigen bei 10,9 Prozent und arbeitete sich bis zum dritten Viertel der zweiten Partie (also tief in der Nacht) auf satte 35,2 Prozent vor.

NFL auf RTL: Wie wird der Super Bowl?

Das untermauert die Hoffnung, dass auch beim Super Bowl zahlreiche Zuschauer einschalten werden – trotz später Stunde. Es würde das zweite RTL-Jahr mit Football zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. Vergangenes Jahr schalteten 2,12 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag am Ende der Verlängerung damals bei fast 80 Prozent!