Lilly Becker: Nach Tag drei im Dschungelcamp macht die Nachricht die Runde

Die Stimmung bei manchen Dschungelcamp-Kandidaten ist bereits an Tag drei im Keller. Nachdem Sam Dylan gleich zwei Dschungelprüfungen hintereinander abgebrochen hat, wächst der Unmut unter den Campern. Vor allem Lilly Becker und Maurice Dziwak sind genervt.

Und auch bei den Zuschauern machte sich am Sonntagabend (26. Januar) ordentlich Frust breit. RTL kürzte das Dschungelcamp wegen der Übertragung eines NFL-Spiels drastisch ein, sodass am Ende nur 40 Minuten mit Lilly Becker und Co. übrig blieben. Hat das nun Konsequenzen für den Sender?

Lilly Becker: Nun ist es offiziell

Am Tag nach der Ausstrahlung wird deutlich, dass das Interesse am Dschungelcamp auch ohne XXL-Sendung groß ist. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen zur besten Sendezeit nämlich 3,2 Millionen Menschen zu und bescherten RTL somit einen Marktanteil von elf Prozent beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sah das Ganze sogar noch besser aus. Mit 1,4 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,6 Prozent konnte man sich bei den Jüngeren sogar gegenüber dem „Tatort“ durchsetzen. Doch gelang das auch bei dem gesamten Publikum?

Wermutstropfen für Lilly Becker und Co.

Die Antwort lautet ganz klar: Nein. Der gesamte Tagessieg in der Primetime bleibt dann doch bei der ARD und dem Kult-Krimi. Insgesamt schalteten 8,1 Millionen Zuschauer den Fall „Tatort: Das Ende der Nacht“ ein. Von einem Marktanteil im Gesamtpublikum von sage und schreib 29,1 Prozent kann RTL mit dem Dschungelcamp aktuell wohl nur träumen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.