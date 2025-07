Todes-Drama im Zoo-Gehege in NRW: Traurige Nachrichten kurz nach Tiergeburt

Auf Freude folgt manchmal Trauer. Im April 2024 zog „Bibi“ aus dem Zoo Dortmund in den Zoo Krefeld. Denn in ihrem vorherigen Zuhause wäre die Familienplanung nicht möglich gewesen, da das männliche Wasserschwein Herr von Bödefeld ihr Vater ist. Und tatsächlich ging der Plan auf.

Denn mit dem männlichen Capybara Enzo aus dem Zoo Krefeld funkte es sofort. Rund ein Jahr später folgte Nachwuchs – drei kleine Wasserschweine wurden geboren. Doch nun müssen die Tierpfleger den Besuchern eine traurige Nachricht mitteilen: Im Gehege gibt es nun ein Capybara weniger.

Zoo Krefeld trauert um Capybara Enzo

„Ein lachendes und ein weinendes Auge haben wir heute bei den Capybaras“, so leiten die Tierpflegern ihren emotionalen Post ein. Denn es folgt eine traurige Mitteilung: „Wasserschwein Enzo ist vor einigen Tagen verstorben. Er litt an unspezifischen Magen-Darm-Beschwerden.“ Zusammen mit den Tierärzten hätte das Zoo-Team alles versucht, um dem Wasserschwein zu helfen. „Verschiedene Medikamente kamen zum Einsatz, haben aber leider nicht angeschlagen.“

Am Ende wurde Enzo acht Jahre alt, was laut den Tierpflegern in etwa der Lebenserwartung in der Natur entspreche. Nun ist Bibi mit ihrem ersten Nachwuchs ganz allein. Die drei Jungtiere sind inzwischen drei Monate alt und schon mächtig gewachsen. Seit Kurzem sind sie auch auf der großen Anlage für Besucher zu sehen. Und einige trifft die Todesmeldung von Enzo hart.

„Er war so ein toller Vater!“ oder „Wie traurig. Ich liebe die Wasserschweine, aber am meisten habe ich den chilligen Enzo geliebt“, heißt es in den Kommentaren. Viele hatten die kleine Familie erst wenige Tage zuvor noch im Zoo Krefeld gesehen. Nun muss Mama Bibi und ihr Nachwuchs ohne Vater auskommen. Die drei Jungtiere erkunden jetzt fleißig alles und machen neue Bekanntschaften mit den Nandus, Tapiren und Guanakos. Und auch schon die ersten Tauchgänge sind absolviert.