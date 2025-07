Notfall in NRW-Tierheim bricht das Herz – „Absolute Katastrophe“

In diesem Tierheim in NRW sind die Mitarbeiter am Rand der Verzweiflung. Erst vor kurzer Zeit mussten die Tierfreunde 30 (!) Zuchtkatzen aufnehmen und sich um die Schützlinge kümmern. Nun steht schon der nächste Notfall vor der Tür.

Auch dieses Mal geht es um Katzen, die den Mitarbeitern des Tierheims in Köln-Dellbrück Kopfschmerzen bereiten. Denn sie mussten nicht nur einen ganzen Haufen der Miezen aufnehmen, sondern viele leiden außerdem an einer heftigen Erkrankung. Diese Szenen gehen direkt ins Herz.

NRW-Tierheim nimmt elf Katzen auf

In einem Instagram-Beitrag wendet sich das Tierheim Dellbrück direkt an seine Follower. „Gestern haben wir elf Katzen aufgenommen, die in einem Karton vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt wurden“, berichten die Mitarbeiter. Schnell war klar: „Diese Tiere sind alles andere als gesund“!

Schon der erste Blick auf die kleinen Findlinge bringt den Tierrettern ein schockierendes Bild. Einige der elf Katzen leiden nämlich unter heftiger Ataxie! „Dabei handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die die Koordination und das Gleichgewicht beeinträchtigt“, erklärt das Tierheim. In dem Video sieht man, wie die Miezen Schwierigkeiten bei der Koordination haben und nicht einmal richtig sitzen können, ohne durch unkontrollierte Bewegungen hin und her zu zucken.

Ein übler Verdacht kommt auf

Und das ist noch nicht alles: Auch Flöhe sowie Blutarmut werden bei den Fund-Katzen festgestellt. Die Tierheim-Mitarbeiter haben außerdem noch eine ganz andere Befürchtung: „Drückt bitte alle Daumen, dass die Katzen keine Parvovirose haben. Das wäre eine absolute Katastrophe für uns“, schreiben sie unter den Beitrag. Parvovirose – auch Katzenseuche genannt – ist eine gefährliche Infektionserkrankung, die meist tödlich für die Tiere endet. Da aktuell noch keine Ergebnisse der Tests vorliegen, behandeln die Pfleger die Katzen bislang nur mit Schutzkleidung und Handschuhen, wie auf dem Video zu erkennen ist.

Das Tierheim hat eine Bitte

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren können nicht fassen, in welchem Zustand die kleinen Katzen sind. Über 1.000 Kommentare haben sich unter dem Beitrag versammelt. Eine verbreitete Vermutung: „wieder ein Vermehrer oder irgendjemand, der seine Katzen einfach nicht hat kastrieren lassen“. Die Pfleger des Tierheims haben eine Bitte: „Wenn irgendjemand irgendwas zu diesem Fall hier sagen kann, dann wären wir wirklich, wirklich dankbar für Informationen!“

Viele User wünschen den Kätzchen außerdem alles Gute und bedanken sich bei den Tierpflegern und dem Tierheim für ihren bewundernswerten Einsatz. Einige bieten sogar an, ein oder zwei Katzen bei sich aufzunehmen, wenn es für sie so weit ist.