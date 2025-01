Maurice Dziwak privat: Verhütung fehlgeschlagen, jetzt wird er Vater – „Völlig unerwartet“

Im Reality-TV ging Maurice Dziwak auf die Suche nach der großen Liebe – und war dabei wenig erfolgreich. Nachdem er in zahlreichen Datingshows nicht die Partnerin fürs Leben fand, musste er einen anderen Weg einschlagen. Mit dem Einzug in den Dschungel stellt sich Maurice Dziwak 2025 bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ einer völlig neuen Herausforderung. Doch wie tickt Maurice Dziwak eigentlich privat?

Für seine Teilnahme im Dschungelcamp erhielt Maurice Dziwak jede Menge Gegenwind – und zwar von seiner Verflossenen. Offensichtlich hat Maurice die Datingshows doch nicht ohne Nachwirken verlassen. Wieso seine Ex-Freundin jetzt so gegen Maurice Dziwak schießt, verraten wir dir.

Maurice Dziwak privat: Um ein Haar wäre er Fußball-Profispieler geworden

Maurice Dziwak wurde am 21. Juni 1998 in Oberhausen geboren – obwohl sein Nachname polnisch ist, ist die Herkunft seiner Eltern nicht bestätigt. Nach seinem Abitur begann Maurice ein Studium in Mühlheim, arbeitete währenddessen als Barkeeper und Model in der Fitnessbranche. Das Studium im Bereich Industrielles Dienstleistungs-Management hat Maurice Dziwak inzwischen abgeschlossen, verdient sein Geld aber hauptsächlich im Reality-TV. Doch eigentlich hätte Maurice Dziwak privat einen anderen Karriereweg einschlagen können – und zwar im Fußball!

Schon in seiner Jungend hat Maurice Dziwak Fußball beim VfB Homberg, einem Stadtteil von Duisburg, gespielt. Doch der private Herzensverein von Maurice Dziwak ist der FC Schalke 04, wo man ihm einst ein Angebot machte. Aus persönlichen Gründen entschied sich Maurice Dziwak aber gegen eine Profikarriere, das Stadion besucht der 26-Jährige aber so oft wie möglich. Bis zu einem Alter von 25 Jahren war Maurice so mit seiner Heimat verbunden, dass er dauerhaft bei Mama wohnhaft war. Nach eigenen Angaben leidet Anja Dziwak unter einer Krankheit, weshalb Maurice sich um sie kümmern wollte – nur ein anderer Grund konnte ihn aus dem Elternhaus reißen. Selbstverständlich ist Mama Anja auch seine Begleitung beim Dschungelcamp.

Maurice Dziwak privat: Seine Freundin fand er im TV – nach Drehschluss war es aus

Ex-Freundin Ricarda Raatz geht das Verhalten von Maurice ordentlich gegen den Strich.

Der Reality-TV-Star Maurice Dziwak startete seine Karriere bei diversen Datingshows. Mit 20 Jahren nahm Maurice Dziwak bei „Love Island“ teil, hatte in der Liebe aber kein Glück. Ein Jahr später ging es 2022 zu „Are you the one?“, wo sich Maurice Dziwak privat in Ricarda Raatz verliebte. Offiziell machte das Paar die Beziehung im Oktober, wenig später ging es auch schon weiter ins „Sommerhaus der Stars„. Trotz einiger heftiger Streits mit anderen Pärchen schafften es Maurice Dziwak und Freundin Ricarda Raatz ins Halbfinale, wo sie sich jedoch geschlagen geben mussten. Wo es vor der Kamera ganz gut funktioniert, sah das privat bei Maurice Dziwak aber anders aus.

Schon vor Ausstrahlung der ersten Folge im TV wurde bekannt, dass sich Maurice Dziwak und Ricarda Raatz nach den Dreharbeiten vom „Sommerhaus der Stars“ getrennt hatten. Der Grund? Maurice Dziwak hatte bei Ricarda während der Pärchen-Spiele die Motivation gefehlt, weswegen er nach Drehschluss den Kontakt abbrach, so „web.de“. Den Streit, den die Rivalen Maurica Dziwak und Aleks Petrovic im Sommerhaus begangen, führten sie 2024 bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 direkt weiter – und ernteten sogar den Reality-Award in der Kategorie „Beef des Jahres„. Schon während der Show verkündete Maurice, dass er sich als Nächstes im Dschungel sehe – wie es 2025 bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ wohl weitergeht? Im Interview mit RTL gestand Maurice Dziwak, dass er privat im Dschungel Lust auf ein paar Meinungsverschiedenheiten habe.

Wer ist die neue Freundin von Maurice Dziwak?

Dass Maurice Dziwak eine neue Freundin hat, verkündete im Zuge seiner Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ im Jahr 2024. Seit Mai 2024 ist Maurice Dziwak wieder in einer Beziehung. Wer seine neue Freundin ist, hält Maurice Dziwak privat, zeigt sie auf gemeinsamen Bilder bei Instagram nur ohne Gesicht. Einen Instagram-Account hat die neue Freundin von Maurice Dziwak aber, auf Fotos bleibt sie zunächst trotzdem anonym. Im September 2024 wurde bekannt, dass Maurice Dziwak Vater wird, da er auf einem gemeinsamen Bild den Babybauch seiner neuen Freundin küsste. Auf dem Bild mit dem Babybauch markierte Maurice den Account seiner Freundin mit dem Namen Leandra.

Maurice Dziwak und seine Freundin mit Babybauch.

Kennengelernt haben sich Maurice Dziwak und Leandra, als diese privat beim Shoppen in Düsseldorf unterwegs war. Gegenüber „Promiflash“ verriet Leandra, dass die Schwangerschaft zufällig während eines Gesundheitschecks entdeckt wurde, die Nachricht sei „völlig unerwartet“ gekommen. Die Privatsphäre ihres Kindes wollen Maurice und Leandra um jeden Preis schützen. In einer Instagram-Story verriet Maurice Dziwak dabei aber ziemlich ungeschickt das Geschlecht seines Babys: „Den Namen von meinem Sohn veröffentlichen wir nicht“. Danach zeigte er seinen Followern das Ultraschallbild. Für seinen Sohn ist Maurice Dziwak sogar mit seiner Freundin zusammengezogen. Aber auch Ex-Freundin Ricarda Raatz teilte in einer Instagram-Story ihre deutliche Meinung zur Vaterschaft von Maurice: „Ich würde ziemlich abgefuckt sein, wenn ich kurz vor dem Entbinden stehen würde und mein Mann lieber in eine Show geht.“

Wie Maurice Dziwak privat tickt, weißt du jetzt. Aber wie sieht es mit den anderen Kandidaten im Dschungel aus? Was du über Timur Ülker wissen solltest, verraten wir dir hier.