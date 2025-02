Super Bowl: Jetzt ist es raus! Historische Überraschung verkündet

Der Super Bowl wirft seine Schatten voraus. In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Februar) steigt die 59. Ausgabe des größten Sport-Events der Welt. Neben den NFL-Stars auf dem Feld werden auch auf den Rängen zahlreiche Superstars erwartet.

Klar, Taylor Swift wird auf jeden Fall wieder zu sehen sein. Immerhin kämpft ihr Freund Travis Kelce um seinen vierten Super-Bowl-Ring. Doch jetzt, wenige Tage vor dem Finale, lässt auch der neue US-Präsident Donald Trump die Bombe platzen. Er sorgt für ein Novum.

Super Bowl: Trump kommt nach New Orleans

In Amerika ist es gang und gäbe, dass die siegreichen Teams der großen Sportligen nach ihrem Triumph nach Washington reisen und sich im Weißen Haus vom Präsidenten der Vereinigten Staaten beglückwünschen lassen. Doch Donald Trump kann es offenbar nicht abwarten.

Und so kündigte der Präsident jetzt an, dass er nach New Orleans reisen und dem Super Bowl als Besucher beiwohnen werde! Es ist eine historische Überraschung. Denn Trump wird der erste amtierende Präsident der Geschichte sein, der live dabei ist, wenn die NFL ihren Meister ermittelt.

Plötzlich droht Chaos

In New Orleans ist dieser Tage ohnehin bereits viel los. Mit der Ankündigung des Trump-Besuchs könnte es allerdings richtig chaotisch werden, immerhin werden die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verstärkt.

Diese waren ohnehin schon extremer als in anderen Jahren, nachdem an Neujahr ein Attentäter in New Orleans mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge gerast war. Anschließend starb der Täter bei einem Schusswechsel mit Polizisten.

Super Bowl setzt auf Star-Power

Mit dem Besuch des Präsidenten bekommt das NFL-Endspiel ein weiteres bekanntes Gesicht dazu. Dass die Football-Liga gerne auch auf Star-Power außerhalb des eigenen Sports sitzt, ist ohnehin nichts Neues.

Die diesjährige Halftime-Show des Super Bowl beispielsweise bestreitet Kendrick Lamar. Der 37-Jährige gilt als einer erfolgreichsten und einflussreichsten Rapper der vergangenen Jahre.