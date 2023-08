NFL bei RTL: Eklat während Übertragung – jetzt gibt es heftige Kritik

Am Wochenende startete die RTL-Gruppe mit den ersten Live-Übertragungen der NFL. Beim TV-Sender Nitro liefen Partien der Preseason. Bei den meisten Fans kam die erste Sendung rund um den US-Sport auch gut an. Doch vereinzelt gab es auch unschöne Kommentare, die die Beteiligten so nicht stehen lassen konnten.

Denn Neu-Moderatorin Jana Wosnitza musste im Internet teils heftige Kritik einstecken. Eine Frau hätte in einem Sport wie American Football nichts zu suchen, hieß es. Ihre RTL-Kollegen wehrten sich im Nachgang und verteidigten die neue NFL-Moderatorin.

NFL auf RTL: „Das war deutlich unter der Gürtellinie“

Die NFL-Premiere auf RTL ist definitiv gelungen. Trotz des krassen Umbruches inklusive Wechsel von ProSiebenMaxx zu RTL Nitro konnte man bei der ersten Preseason-Übertragung gute Einschaltquoten und Marktanteile verbuchen – den meisten deutschen Football-Fans scheint auch die neue Besetzung und der Sender-Wechsel zu gefallen.

Allerdings gab es am Rande der Übertragung auch ein paar hässliche Kommentare, die sich vor allem gegen Moderatorin Jana Wosnitza richteten. Manche NFL-Anhänger sahen das Wosnitza-Debüt nicht wirklich positiv. Sie übten zum Teil heftige Kritik. Einige schrieben sogar, dass Football-Spiele und Frauen nicht zusammenpassen würden.

Gegen diese fiese Kritik wehren sich jetzt Ex-NFL-Star Björn Werner und der ehemalige Football-Spieler Patrick Esume in dem Podcast „Football Bromance“. „Ich habe mich geschämt für Football-Deutschland, wie Menschen unter die Gürtellinie gegangen sind. Absurd krass, wie eklig sexistisch Leute schreiben“, betonte Werner, der wie sein Podcast-Kollege ebenfalls zum RTL-Team gehört.

Das sah auch Esume so: „Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir brauchen Frauen in diesem Sport, im Sport generell. Die Art und Weise, wie einige über sie hergezogen sind, und nicht nur über sie, sondern Frauen in Jobs als solches, war unter der Gürtellinie.“

Neues Terrain für Wosnitza

Wosnitza, die zuvor bei „Sport1“ den Doppelpass begleitete, feierte am vergangenen Wochenende ihr Debüt im Football. Dass man ihr die Umstellung an der ein oder anderen Stelle noch etwas angemerkt habe, sei völlig normal, erklärte Esume. „Jana kann NFL-Expertin werden“, ist sich der 49-Jährige sicher. Die ganze Crew müsse sich erst einmal finden – auch wenn sich viele Personen schon kennen.

Neben den vereinzelten bösen Kommentaren gab es von der breiten Masse der NFL-Fans ein großes Lob für die neue RTL-Moderatorin. „Sehr souverän, kompetent und sympathische Moderation der Sendung“, schrieb ein Fan auf Twitter (mittlerweile X).