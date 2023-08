NFL auf RTL: Fernsehsender lüftet Geheimnis – auf DIESE Neuheit dürfen sich Zuschauer freuen

In wenigen Wochen ist es so weit: Nach monatelangem startet die NFL in ihre neue Saison. Dann steht auch für RTL die Feuertaufe an. Der Privatsender zeigt die größte American-Football-Liga der Welt ab sofort live.

Der Gewinn der Rechte von Pro7 löste in der deutschen Medienlandschaft ein Beben aus. Schließlich schnappte sich der Sender für die NFL auf RTL zahlreiche der bekannten Moderationen und Experten. Ein weiteres Geheimnis lüftet man nun auch.

NFL auf RTL: Studio enthüllt

Viele Fans und Zuschauer fragen sich, wie groß die Änderungen sein werden, auf die sie sich bei der Übertragung im Free-TV einstellen müssen. Lieblinge wie Patrick Esume oder Björn Werner sind zwar weiterhin dabei, dennoch will sich RTL von seinem Vorgänger-Sender unterscheiden.

Teil dessen soll auch das Studio sein, welches nun enthüllt wurde. Dieses wird erstmals am 12. August in Action zu sehen sein. Auffällig: Während Pro7 meist auf drei Personen im Studio setzte, wird die NFL auf RTL von einem vierköpfigen On-Air-Team begleitet.

Kommentator und Experten sitzen zentral an einem Pult. Hinter ihnen befindet sich eine große Curved-Videowall. Zudem bekommen auch Community-Host und Moderator eigene Pulte und Positionen.

Neuerung soll für Abwechslung sorgen

Ein Hingucker soll allerdings das neue Außenstudio werden. Vor dem Sendezentrum in Köln errichtet RTL für die NFL ein eigenes Football-Feld inklusivem Goal-Post. Hier soll während der Übertragung auch mal das ovale Ei fliegen, um Zuschauern Sachverhalte anschaulich erklären zu können.

Denn eins ist klar, auch wenn man Football schon seit einigen Jahren guckt, kann man in diesem taktischen und komplexen Spiel immer noch neue Sachen lernen. Da will der Sender aus Köln anknüpfen und einen Mehrwert bieten.

NFL auf RTL: Sie sind dabei

Premiere feiert das neue Studio am 12. August beim Pre-Season Spiel der Carolina Panthers gegen die New York Jets. Es melden sich dann Moderatorin Jana Wosnitza, sowie das Duo Jan Stecker/Björn Werner und Community-Host Alex von Kuczkowski.