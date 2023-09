NFL bei RTL: Sender verkündet kurz vor Saisonstart Hammer – „Novum in der Geschichte“

Die größte Football-Liga der Welt will noch größer werden. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier – gleich fünf Spiele veranstaltet die NFL in diesem Jahr in Europa. Fans vom ganzen Kontinent werden dafür nach London und Frankfurt reisen.

Festtage für jeden Football-Fan – aber auch für die Rechtebesitzer. In diesem Jahr ist die NFL bei RTL im deutschen Free-TV zu sehen. Kurz vor dem Saisonstart verkündet der Sender nun eine Hammer-Nachricht.

NFL bei RTL: Spektakel in Europa

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es so weit: Dann fliegt der ovalförmige Ball wieder nur so durch die Luft. Mit dem Duell des amtierenden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions beginnt die Regular Season.

++ Milliarden-Transfer! Bei diesen Zahlen schlackern selbst den Fußball-Saudis die Ohren ++

Und in weniger als einem Monat beginnen auch schon die Festtage für europäische Fans. Ab dem 1. Oktober steigen auch die London Games. Zusätzlich zu diesen drei Gastauftritten der Stars finden im November noch zwei Spiele hierzulande in Frankfurt statt – „Ein Novum in der Geschichte der US-Profiliga“, wie RTL in seiner neusten NFL-Mitteilung festhält.

Tausende gingen leer aus

Bei dem riesigen Ansturm auf die Karten gingen Hunderttausende footballbegeisterte Fans leer aus. Für alle jene hat der Privatsender jetzt gute Nachrichten. RTL wird alle London-Games live im Free-TV übertragen.

Beginnend mit dem 1. Oktober sind damit an drei aufeinanderfolgenden Sonntag jeweils vier Spiele pro Tag zu sehen. Die erste Partie in London bestreiten die Jacksonville Jaguars gegen die Atlanta Falcons.

NFL bei RTL: Volles Programm

Dafür hat sich der Kölner Sender einiges ausgedacht. Laut Mitteilung startet an diesen Tagen das Football-Programm schon ab 13.30 Uhr. Zunächst laufe je eine Special-Folge „Exclusiv Weekend – Die Stars im NFL-Fieber.“

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Eine Stunde vor Kick-Off (15.30 Uhr deutscher Zeit) gehe es dann ins Wembley-Stadion, wo die NFL-Crew von RTL die Zuschauer empfängt. Später am Abend gebe es dann wie gewohnt ab 19 Uhr das Abendspiel zu sehen.