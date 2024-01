NFL: Ende einer Ära – jetzt herrscht traurige Gewissheit

In der NFL knallt es gerade an allen Ecken und Enden! Das Ende der Regular Season ist traditionell auch das Ende einiger Trainer (hier mehr dazu erfahren). Gerade die Teams, die sich in den 18 Wochen zuvor ordentlich blamierten, tauschen oft zügig durch.

Jetzt hat es auch eine absolute Legende erwischt. Die New England Patriots in der NFL ohne Bill Belichick? Das wird nun bittere Realität. Der erfolgreichste Football-Trainer aller Zeiten ist seinen Job los!

NFL: Ära endgültig vorbei

Sie waren gefürchtet, ein kongeniales Duo und mega erfolgreich – über mehr als ein Jahrzehnt dominierten Belichick als Trainer und Tom Brady als Quarterback mit dem Patriots die Geschehnisse in der größten Football-Liga der Welt. Gemeinsam gewannen sie sechs Mal den Super Bowl.

+++ Deutschland-Hammer offiziell – jetzt darf es jeder wissen +++

Dann jedoch zerbrach die Phalanx – weil sich Brady 2020 dazu entschied, nach Tampa Bay zu wechseln. Während der Spielmacher dort einen weiteren Ring gewann, versuchte Belichick allein, die Patriots wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Unterfangen, das krachend scheiterte. New England beendete die abgelaufene Saison mit 4-13. Das miese Jahr kostet den Trainer nun den Job.

Belichick und Kraft einigen sich

Das berichtete zunächst NFL-Insider Adam Schefter. Demnach hätte Belichick diese Entscheidung gemeinsam mit Pats-Eigentümer Robert Kraft „übereinstimmend“ getroffen. Nach 24 Jahren ziehen sie einen Schlussstrich – das endgültige Ende einer Ära!

Wie es für die Patriots nun weitergeht, bleibt erstmal offen. Die Franchise muss sich rundum erneuern, einen neuen Star-Quarterback finden und natürlich auch die immensen Fußstapfen füllen, die Belichick hinterlässt.

NFL: Trainer will Rekord

Für den 71-jährigen Trainer ist es dagegen noch nicht das Karriereende. Belichick jagt einen ganz besonderen Rekord. Aktuell hat er 333 Siege in seiner Laufbahn eingefahren. Damit liegt er nur knapp hinter Rekordhalter Don Shula (347).

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Die Marke knacken könnte er künftig bei den Atlanta Falcons. Kaum war die Nachricht um den NFL-Paukenschlag in der Welt, brodelte die Gerüchteküche. Auch die Los Angeles Chargers und die Washington Commanders gelten als Kandidaten.