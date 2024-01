NFL: Kurz vor den Playoffs – Beben erschüttert eine ganze Liga

Wenige Tage nach dem Ende der Regular Season hat die NFL ein Trainer-Beben erschüttert. Pete Carroll hört nach 14 Spielzeiten als Trainer der Seattle Seahawks auf. Es ist das Ende einer erfolgreichen Ära. Eine der bekanntesten Persönlichkeiten der NFL dankt ab.

Am Mittwochabend (10. Januar) gaben die Seattle Seahawks das Aus von Pete Carroll als Head Coach bekannt. Der 72-Jährige wird dem in Deutschland sehr beliebten NFL-Team künftig nur noch als Berater zur Verfügung stehen.

NFL: Carroll nicht mehr Seahawks-Trainer

In den Tagen nach der Regular Season und vor den Playoffs geht es in der NFL traditionell heiß her. Der „Black Monday“ ist bei den Trainern berühmt-berüchtigt. Jedes Jahr müssen dort mehrere Head Coaches ihren Platz räumen. Vor Carroll waren bereits Mike Vrabel (Tennessee Titans), Ron Rivera (Washington Commanders) und Arthur Smith (Atlanta Falcons) freigestellt worden.

Die Entlassungen waren durchaus zu erwarten, dass aber auch Pete Carroll seinen Hut nimmt, sorgte da schon für ein mittelschweres Beben in der NFL. Schließlich war der 72-Jährige seit 2010 der Cheftrainer bei den Seattle Seahawks. 2013 führte er die Franchise aus Seattle zu ihrem bislang einzigen Super Bowl Sieg. Im Jahr darauf standen die Seahawks erneut im Super Bowl, verloren aber auf dramatische Weise gegen die New England Patriots.

In der laufenden Saison verpassten die Seahawks (9:8) denkbar knapp den Einzug in die Playoffs. Wenige Tage danach folgte nun der Paukenschlag: Pete Carroll macht nach 14 Jahren als Trainer der Seattle Seahawks Schluss.

Seahawks-Besitzer huldigt Carroll

Teambesitzer Jody Allen teilte mit: „Nach durchdachten Gesprächen und sorgfältiger Abwägung der besten Interessen der Franchise haben wir uns mit Pete Carroll einvernehmlich darauf geeinigt, dass seine Rolle vom Head Coach auf die eines Beraters umgestellt wird.“

Über Carroll sagte er: „Pete ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Seahawks, hat der Stadt ihren ersten Super-Bowl-Titel beschert und in den vergangenen 14 Jahren auf dem Spielfeld und in der Gemeinde einen enormen Einfluss ausgeübt. Seine Expertise in Sachen Führung und Aufbau einer Meisterschaftskultur wird auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil unserer Organisation sein.“