NFL bei RTL: Sender feiert Erfolg – und kann sich Seitenhieb gegen Konkurrenz nicht verkneifen

Der Hype um die NFL wächst und wächst und wächst. Die US-amerikanische Footballliga war wohl noch nie zuvor so präsent in Deutschland wie momentan. Neben der NFL selbst und den deutschen Football-Fans profitiert an erster Stelle natürlich auch RTL.

Denn jahrelang war die NFL auf ProSieben zu sehen, seit dieser Saison hat RTL das Heft in der Hand und die Übertragungsrechte ergattert. Nun kann der TV-Sender einen großen Erfolg feiern – dabei richtet man sich auch an Ex-NFL-Sender ProSieben.

NFL hat auf RTL bessere Quoten als bei ProSieben

Die Football-Saison geht langsam in die heiße Phase, das Jahr neigt sich dem Ende. Für RTL ein passender Zeitpunkt, um ein erstes Zwischenfazit zur NFL-Übertragung zu ziehen. Dabei kam für den TV-Sender ein äußerst erfolgreiches Ergebnis heraus: „Free-TV-Rekorde für RTL NFL“, wie der Sender in einer Pressemitteilung am Donnerstag (14. Dezember) selbst schrieb.

Sowohl in der Gesamtreichweite als auch in den werberelevanten Zielgruppen stelle man den „Schnitt der Vorjahressaison deutlich in den Schatten“, betonte RTL und setzte zu einem kleinen Seitenhieb gegenüber ProSieben an. Bei den Spielen des 19-Uhr-Slots verzeichnet RTL im Schnitt 750.000 Zuschauer, bei ProSieben waren es 660.000. Um 22 Uhr schauen bei RTL durchschnittlich noch 470.000 Menschen zu, zum gleichen Zeitpunkt kam ProSieben auf 450.000.

„Wir sind super happy mit unserer bisherigen NFL-Saison. Das ist eine großartige Teamleistung! Nicht nur die TV-Quoten im Free-TV sind ein voller Erfolg, sondern auch unser breites Inhaltsangebot erfreut sich großer Beliebtheit. Wir wollen die NFL noch populärer und für die breite Masse hierzulande noch zugänglicher machen“, betonte Andres von Thien, Ressortleiter Sport RTL NEWS.

Auch vonseiten der NFL gibt große Freude über diese Zahlen. „Mehr Zuschauer als jemals zuvor haben die NFL verfolgt. Wir blicken gemeinsam mit RTL auf eine bis dato hervorragende erste Saison zurück“, so Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.

Erstes Frankfurt-Game übertrifft alles

Ein Grund für diese guten Zahlen sind auch die NFL-Spiele in Frankfurt. Vor allem das erste Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins haben neue Maßstäbe gesetzt. „Mit bis zu 1,51 Millionen Zuschauern in der Spitze und brillanten 19,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das erste Frankfurt-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins das herausragende Saison-Highlight im Free-TV“, heißt es vonseiten RTLs.

Abgesehen von den London- und Frankfurt-Games konnte der TV-Sender vor allem mit dem Traditionsduell der Chicago Bears und den Detroit Lions punkten. In den letzten Wochen schauten sich im 850.000 Menschen das hoch spannende Duell an.