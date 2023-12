NFL: Hammer wird konkreter! Deutsche Fans schauen ganz genau hin

Zwei NFL-Spiele wurden 2023 in Deutschland ausgetragen – zur Freude der zahlreichen deutschen Fans, die das Stadion in Frankfurt in beiden Partien gefüllt hatten. Auch in 2024 wird es wieder ein Spiel geben – ebenfalls in FFM. Doch für die Jahre danach dürfte es eng werden.

Denn die NFL möchte auch gerne in anderen Ländern Spiele austragen. Ein Bericht sorgt derzeit für Aufsehen. Eine Entscheidung soll nämlich gefallen sein. Den deutschen Fans wird das vermutlich gar nicht gefallen.

NFL: Hammer wird konkreter!

Den neuesten Berichten aus der spanischen Hauptstadt zufolge wird Madrid die nächste europäische Stadt sein, die ein NFL ausrichten wird. Gerüchte gibt es bereits seit einigen Wochen, jetzt soll laut eines Berichts des spanischen Online-Portals „Relevo“ alles klar sein. Demnach soll Madrid die besten Karten haben, im Jahr 2025 eine Begegnung der besten Football-Liga auszutragen.

So haben sogar NFL-Verantwortliche vor kurzem zwei Stadien in Madrid besucht und sie genauer beobachtet. Das Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid und das Estadio Metropolitano vom Stadtrivalen Atletico. Besonders beeindruckt waren sie vom Bernabeu, wo auch das Spiel dann ausgetragen werden soll.

Im Bericht werden sogar schon zwei Teams genannt, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie nach Spanien reisen werden: die Chicago Bears und die Miami Dolphins. Außerdem werden auch die Dallas Cowboys zu den möglichen Kandidaten gezählt.

Deutsche Fans zittern schon

Nach Mexiko, England und Deutschland soll also bald auch die NFL Spanien besuchen. Dass in der spanischen Hauptstadt bald auch Partien der besten Football-Liga der Welt ausgetragen werden, könnte wohl bald schon verkündet werden. Für die deutschen Fans sind das dann allerdings keine so guten Nachrichten.

Damit würden vermutlich keine Partien mehr in Deutschland stattfinden und die NFL stattdessen jedes Jahr ein anderes Land in Angriff nehmen. Was aber Hoffnung macht, ist, dass die Europa-Spiele dann verteilt werden. So könnte dann immerhin noch ein Spiel in Deutschland stattfinden. Neben den Partien hierzulande finden in London pro Saison drei weitere in Europa statt.