NFL: Deutschland-Hammer offiziell – jetzt darf es jeder wissen

Die NFL kommt wieder nach Deutschland. Nach den Frankfurt-Games wird 2024 wieder ein Spiel in München stattfinden – und jetzt steht auch fest, welches Team auf jeden Fall dabei sein wird.

Die Carolina Panthers werden 2024 ein Spiel in München bestreiten. Das gab die NFL am Donnerstag (11. Januar) wenige Tag vor dem Start der Playoffs bekannt. Wer der Gegner sein wird, ist noch unklar.

NFL: Team für Deutschland-Spiel steht fest

Das erste Team für das nächste NFL-Spiel in Deutschland steht nun offiziell fest. Die Carolina Panthers aus Charlotte (North Carolina) werden 2024 definitiv ein Spiel in München absolvieren. „Es ist eine Ehre für die Carolina Panthers, 2024 in München zu spielen“, sagte Panthers-Eigentümer David Tepper.

Und weiter: „Dieses Spiel bedeutet für uns mehr als nur international zu spielen. Mit mehr als 200 Unternehmen in deutschem Besitz in der Region Charlotte bietet diese Gelegenheit eine besondere Verbindung für die Panthers und unsere Gemeinde. Wir freuen uns darauf, die Beziehungen zu unseren deutschen Fans zu vertiefen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Marke weltweit weiter auszubauen.“

2022 fand am 13. November in München das erste NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks statt. 2023 spielte die NFL gleich zwei Mal in Deutschland: Die Kansas City Chiefs trafen in Frankfurt auf die Miami Dolphins und die New England Patriots empfangen die Indianapolis Colts im Deutsche Bank Park.

Die möglichen Gegner der Panthers

2024 wird erst einmal nur ein einziges Spiel in Deutschland stattfinden – dieses mal wieder in München. Wer der Gegner der Carolina Panthers ist und wann die Partie stattfindet, steht noch nicht fest. Mögliche Gegner sind die Division-Rivalen Atlanta Falcons, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers. Zudem treffen die Panthers 2024 auf: Dallas Cowboys, New York Giants, Kansas City Chiefs, LA Chargers, Arizona Cardinals, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Denver Broncos, Las Vegas Raiders und die Chicago Bears.