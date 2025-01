Lewis Hamilton lässt die Fans ausflippen – darauf haben alle gewartet

Mit seinem Wechsel von Mercedes zu Ferrari hat Lewis Hamilton in der Formel 1 für ein heftiges Beben gesorgt. Was der Wechsel aber tatsächlich auslöst, das lässt sich jetzt in Ansätzen erstmals erkennen.

Lewis Hamilton hat in dieser Woche seine Arbeit bei der Scuderia Ferrari aufgenommen – und schon jetzt flippen die Fans völlig aus. Die ersten Bilder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters schlagen hohe Wellen.

Lewis Hamilton zeigt sich zum ersten Mal in Rot

Mit einem Outfit wie aus „Der Pate“ stellte sich Lewis Hamilton am Montag bei Ferrari vor. In einem klassischen schwarzen Zweireiher besuchte er die Fabrik in Maranello und begrüßte zum ersten Mal die „Ferrarista“.

Die ersten Fotos von Hamilton bei Ferrari schlugen hohe Wellen, waren förmlich überall zu sehen. Jetzt hat der Brite aber nochmal nachgelegt. Zum allerersten Mal hat er sich im Rennanzug von Ferrari gezeigt. Dazu schrieb er: „Das erste Mal in Rot“.

„Das Foto, auf das wir alle gewartet haben“

Und die Fans flippten bei diesem Foto förmlich aus. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Endlich, das Foto, auf das wir alle gewartet haben“

„Erster Tag und es ist jetzt schon legendär“

„Rot steht dir gut“

„Das meist erwartete Foto“

„Ich kann meinen Augen immer noch trauen – was für eine Zeit“

„Ich war noch nicht bereit für dieses Bild“

Und damit noch lange nicht genug: Am Mittwoch fuhr Hamilton zum ersten Mal den Ferrari auf der hauseigenen Strecke in Maranello. Zahlreiche Fans beobachten Hamiltons erste Ausfahrt an der Strecke. Der Hype ist jetzt schon gewaltig.

Die erste Ausfahrt von Lewis Hamilton im Ferrari. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Nach über zwölf Jahren bei Mercedes hat sich Lewis Hamilton für einen Wechsel entschieden. Im Alter von 40 Jahren erfüllt er sich noch den Traum, in der Formel 1 für Ferrari zu fahren. Gespannt warten die Fans darauf, wie erfolgreich er mit der Scuderia ist. Los geht es mit den Testfahrten Ende Februar in Bahrain. Das erste Rennen steigt am 16. März in Australien.