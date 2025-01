Formel 1: Red Bull packt über McLaren-Schachzug aus – „Dadurch sind sie jetzt vor uns“

In weniger als zwei Monaten startet die neue Formel-1-Saison, in der dann alle Piloten versuchen werden, Max Verstappen vom Thron zu stürzen. Viermal in Folge wurde der Niederländer schon Weltmeister. Im vergangenen Jahr machten es ihm die McLaren aber besonders schwer.

Zur Mitte der Saison wurde nämlich die Red-Bull-Dominanz endgültig beendet, weil Lando Norris und Oscar Piastri plötzlich das schnellste Auto im Formel-1-Fahrerfeld hatten. Bei Red Bull weiß man inzwischen, weshalb das österreichische Team seinen Vorsprung durch einen Trick der anderen Teams verloren hat. Vor allem McLaren profitierte davon.

Formel 1: McLaren beendet Red-Bull-Dominanz

Die sicheren Siege mit mehreren Sekunden Vorsprung gab es für Red Bull nur kurz zum Saisonbeginn, doch danach wurden die Formel-1-Konkurrenten immer besser und konnten sogar Verstappen und Sergio Perez besiegen. Es war zu erwarten, dass die Dominanz zu Ende gehen würde. Doch überraschend war die Art und Weise, wie sie endete.

Red Bull war irgendwann sogar nicht mal mehr unter den drei schnellsten Autos. Die anderen Teams entwickelten sich nämlich und wurden im Laufe des vergangenen Jahres immer schneller und schneller. So hatte McLaren vor allem dank eines flexiblen Frontflügels Siege eingefahren. In Baku führte das Team sogar einen flexiblen Heckflügel ein, den das Team aber dann wieder entfernen musste. Auch Mercedes führte einen ähnlichen Frontflügel ein.

Dabei waren die Vorteile des neuen Konzepts größer als erwartet. So hatte Red Bull dann immer mehr an Vorsprung verloren, erklärt Pierre Wache, technischer Direktor bei RB, gegenüber „The Race“: „Wir hatten einen anderen Aspekt des Autos, der es uns ermöglichte, das Auto neu auszubalancieren. Davon haben wir zwei Jahre lang profitiert. Die anderen haben diesen Frontflügelausschlag eingeführt, um das Auto auszubalancieren, und in diesem Punkt sind sie dadurch jetzt vor uns.“

Frontflügel-Schachzug von McLaren

McLaren unter anderem konnte den Frontflügel auslenken, während Red Bull das Auto auf einer anderen Art und Weise ausbalancierte. „Um die Aero-Balance in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit zu verändern, braucht man eine gewisse Bewegung der Aufhängung, und je weicher man ist, desto besser ist das. Das ist gut für die Balance, aber vielleicht nicht für den Abtrieb. Mit ihrem Frontflügel konnten sie also auch eine viel steifere Aufhängung ausbalancieren“, sagte Wache weiter. Auch wenn McLaren durch diesen cleveren Trick schneller wurde, feierte Red Bull mit Verstappen den vierten Formel-1-Titel in Folge.

Die Konstrukteursmeisterschaft ging allerdings an McLaren, das knapp vor Ferrari gewann. Red Bull landete am Ende sogar nur auf einem enttäuschenden dritten Platz. Für die bald anstehende Saison werden deshalb alle Blicke auf diese drei Teams gerichtet sein. Wer holt sich den Titel? Wer hat das schnellste Auto? Diese Fragen werden dann im Laufe der Saison geklärt.