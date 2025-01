Formel 1: Hamilton-Hammer! Comeback lässt Fans ausflippen

Lewis Hamilton tritt offiziell seinen ersten Arbeitstag bei Ferrari an – und die Meldungen überschlagen sich. Allein aus PR-Gründen kann man der Scuderia zur Verpflichtung des Rekordweltmeisters der Formel 1 nur gratulieren. Wie es sportlich laufen wird, ist gerade erstmal egal.

Dabei richtet Hamilton (hier mehr zu ihm lesen) weiterhin alles darauf aus, den achten Titel zu holen. Damit zöge er in der Formel 1 an Michael Schumacher vorbei. Es ist das große Ziel des Briten. Dafür holt er jetzt eine alte Bekannte zurück an seine Seite.

Formel 1: Cullen-Comeback bei Hamilton

Sie waren jahrelang ein unzertrennliches Paar – im beruflichen Kontext. Wo immer Hamilton im Paddock auftauchte, folgte ihm Angela Cullen wie ein Schatten. Jeder Zuschauer erkannte die Neuseeländerin sofort. Schon bald war sie für Hamilton mehr als nur seine Physiotherapeutin.

+++ Auch spannend: Gefährdet die FIA den Sport? Teamchef haut auf den Tisch +++

2023 dann der Schock. Nach dem ersten Rennen der Saison verkündeten beide Seiten aus heiterem Himmel die Trennung. Ein Traumduo der Formel 1 einfach so auseinander gerissen. Über die Gründe schweigen beide bis heute beharrlich.

Doch was auch immer es war, die Zeiten haben sich verändert. Denn ab sofort gehört Cullen wieder offiziell zum Team von Lewis Hamilton! Die 50-Jährige heuert bei seinem Unternehmen Mission 44 an. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Hamilton stellt neues Team zusammen

Dabei ist Cullen künftig wohl als Physiotherapeutin Teil des Performance-Teams, welches dem Direktor Marc Hynes unterliegt. Seit Anfang 2024 hat Hamilton einige Schlüsselstellen neu besetzt, die ihm im weiteren Verlauf seiner Karriere unterstützen sollen.

Mehr von uns liest du hier:

Wie eng Cullen ab sofort also wirklich wieder mit dem Briten arbeitet und ob sie dabei auch wieder an der Strecke zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber: Die Fans des Formel-1-Weltmeisters flippen aufgrund der Nachricht komplett aus, wie ein Blick auf die Social-Media-Kommentare zeigt: