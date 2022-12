Katar zieht nächste WM an Land – sie steigt schon bald

Die vielkritisierte WM 2022 ist noch in vollem Gange, da hat Katar auch schon die nächste Weltmeisterschaft an Land gezogen. Und wieder hält sich die Freude – zumindest in Deutschland – ziemlich in Grenzen.

Nach der Fußball-WM geht auch die Tischtennis-WM in den Wüstenstaat. Das WTT-Einzel wird 2025 in Doha ausgetragen. Und das nächste große Turnier soll schon bald folgen.

Katar wird erneut WM-Austragungsort

Katar arbeitet weiter daran, eine anerkannte Sportnation zu werden. Seit Jahren kämpft das steinreiche arabische Land um Austragungsrechte von großen Events. 2015 fand die Handball-WM dort statt, 2019 folgte die Leichtathletik-WM und derzeit steigt mit der Fußball-WM das wohl bedeutendste Sportturnier der Welt im Wüstenstaat.

Dabei bleibt es aber nicht. 2025 wird auch die Tischtennis-WM im Einzel dort stattfinden. Das gab der Weltverband ITTF am Dienstag in Jordanien bekannt. Mit 57 zu 39 Stimmen setzte sich Doha gegen die spanische Küstenstadt Alicante durch. Auch Deutschland galt zuvor als Kandidat, verzichtete aber auf eine Bewerbung. Schon 2004 war Doha der Austragungsort der Tischtennis-WM.

Katar will auch Olympia 2036

Das sorgt für wenig Begeisterung – zumindest in Deutschland. Tischtennis-Fan und Gesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb auf Twitter: „Auch das noch. Für einen Tischtennisfan und Spieler wie mich ist das keine Verheißung…“ Die Reaktionen in den Kommentaren lauteten ähnlich.

Und auch jetzt hat Katar noch nicht genug. Das nächste ganz große Event ist bereits geplant. Das Emirat will die Olympischen Sommerspiele 2036 austragen. Dreimal ist es schon mit einer olympischen Bewerbung gescheitert, diesmal soll es dank der Fußball-WM für den Zuschlag reichen.

Der Zuschlag wäre wohl unweigerlich damit verbunden, dass Olympia 2036 in den Winter verlegt wird. Wie beim Fußball ist im Sommer aufgrund der vorherrschenden Temperaturen an Outdoor-Sport nicht zu denken.