Katar: Fußball-Fan war bei der WM – dieses Problem im Stadion hat ihn besonders genervt! „So Unnötig“

Dass die WM 2022 in Katar zu einem besonderen Turnieren zählen wird, ist bereits seit mehreren Jahren bekannt. Schließlich sorgte der Wettbewerb, das erstmals im Winter stattfindet, dazu, dass alle Ligen, Mannschaften und Spieler sich umgewöhnen mussten.

Trotz des späten Austragungszeitpunktes im Jahr sind die Temperaturen in Katar oftmals noch viel zu hoch, sodass professionelles Fußballspielen nur in klimatisierten Stadien möglich ist. Die bereiten nicht nur den Spielern Probleme, sondern auch den vielen Fans im Stadion. Deutschland-Fan Lukas war bei der WM in Katar – und berichtet über völlig unterkühlte Arenen!

Katar: Es ist zu kalt im Stadion

Im Wüstenstaat liegen die Temperaturen zu dieser Jahreszeit oftmals zwischen 25 bis 30 Grad. Die FIFA und Katar wollten es den Kickern angenehm machen und klimatisieren das Stadion deshalb auf ungefähr 20 Grad runter. Es gab bereits Profis, die erzählt haben, dass sie sich wegen der Kälte erkältet haben sollen.

Eine ähnliche Erfahrung hat auch Lukas gemacht. Der Fußball-Fan war dank eines Gewinnspiels in Katar beim Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) und findet die Klimaanlagen „so unnötig. Wir standen vor dem Stadion und es waren ungefähr 25 Grad. Es war recht angenehm, das waren sommerliche Temperaturen“, erklärt er gegenüber dieser Redaktion.

„Unfassbar merkwürdig“

In Deutschland habe er schon heißere Temperaturen erlebt. „Und trotzdem kühlen die das im Stadion auf eine Temperatur so heftig runter, dass es bei einem Luftzug richtig kalt wird“, so Lukas weiter.

Der 28-Jährige verriet, dass es Momente gab, wo er sich dachte: „Da hätte ich jetzt auch ein Pulli anziehen können. Eine Frau neben uns hat wirklich gefroren. Man hat ihr angesehen, dass ihr kalt war. Das ist halt so unfassbar merkwürdig“, fasst er es zusammen.

Eine Anfrage dieser Redaktion an die FIFA, ob mittlerweile reagiert wurde und die Klimaanlagen runtergedreht wurden, blieb unbeantwortet. Was Lukas sonst noch zu der Stimmung, Atmosphäre und dem Stadionerlebnis bei der WM 2022 in Katar zu berichten hat, kannst du hier nachlesen.