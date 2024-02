Die 10 reichsten Länder der Welt nach BIP pro Kopf 2024

Der Reichtum auf der Welt ist sehr unterschiedlich verteilt: Während viele Industrieländer in Europa zu den reichsten Ländern der Welt zählen, gelten gerade die Entwicklungsländer als vergleichsweise arm. Doch welche Länder sind die reichsten der Welt? Wir klären auf – und können versprechen, dass es bei den zehn reichsten Ländern der Welt einige Überraschungen gibt. So viel vorweg: Deutschland ist demnach nicht mehr eines der reichsten Länder der Welt.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der wirtschaftlichen Leistung einer gesamten Volkswirtschaft, sind die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) – absolut gesehen – das wohlhabendste Land der Welt. Dort ist der Reichtum besonders groß. Doch dieser Wert gibt nicht den Reichtum der Bevölkerung im Durchschnitt wider. Wenn man den gesamten erwirtschafteten Betrag auf die Zahl aller Einwohner herunterrechnet, stehen die USA gar im Vergleich zu den übrigen reichsten Staaten in der Welt nicht mehr so gut da.

Daher basiert dieses Ranking auf Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) Stand April 2023, aus denen hervorgeht, welche 10 Länder die reichsten der Welt beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf sind. Hierfür wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines jeweiligen Landes durch die Zahl seiner Einwohner geteilt. Der Wert gibt demnach wider, wie viel Geld im Durchschnitt jeder einzelne Einwohner in US-Dollar erwirtschaftet hat. Und da gibt es einige Überraschungen bei den reichsten Ländern der Welt.

Platz 10 der reichsten Länder der Welt: Australien

Anders als viele andere Industrienationen in der Welt ist Australien mit einem Reichtum an Rohstoffen gesegnet. Diese machen es zu einem der reichsten Länder der Welt. Fast ein Viertel des gesamten Bruttoinlandsprodukts des Landes wird durch Rohstoffe erwirtschaftet. Doch auch der Tourismus, der Handel und die Landwirtschaft spielen in Australien eine tragende Rolle. Der Lohn: Australien ist eines der reichsten der Länder der Welt, mit einem BIP pro Kopf in Höhe von 64.964 US-Dollar.

Platz 9 der reichsten Länder der Welt: Dänemark

Dänemark ist der erste skandinavische Staat, der im dem Ranking der reichsten Länder der Welt beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf vertreten ist. Dieses betrug 68.827 US-Dollar, das reicht für Platz 9. Die dänische Wirtschaft ist vor allem durch mittelständische Industrie- und Dienstleistungsunternehmen geprägt. Zudem gehört, wie sollte es mit der Nähe zur Nord- und Ostsee anders sein, die Schifffahrt zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und machte es zu einem der reichsten Länder der Welt.

Platz 8 der reichsten Länder der Welt: Island

Island ist mit seinen rund 366.000 Einwohnern einer der kleinsten Staaten in Europa – aber auch eines der reichsten Länder der Welt. Island lebt stark vom Fischfang und dem Export seiner maritimen Produkte. Auch der Tourismus mit Gästen aus aller Welt spielt auf Island eine immer größere Rolle und sorgt für wachsenden Reichtum. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug beachtliche 75.180 US-Dollar.

Platz 7 der reichsten Länder der Welt: USA

Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen zwar über die größte und umsatzstärkste Volkswirtschaft der Welt, beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegen die USA jedoch „nur“ auf Platz 6. Das BIP pro Kopf betrug 80.035 US-Dollar. Damit zählen die USA zwar zu den reichsten Ländern der Welt, aber vom Spitzenplatz sind sie weit entfernt. Berüchtigt sind die USA in der gesamten Welt, insbesondere für ihre Konsumgesellschaft. Kein Wunder also, dass das Land vor allem vom Handel und der Industrie lebt, fast zwei Drittel aller produzierten Güter und Waren dienen dem privaten Gebrauch. Ein großer Teil davon wird zudem in die gesamte Welt exportiert und sorgt dafür, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eines der reichsten Länder sind.

Platz 6 der reichsten Länder der Welt: Katar

In dem Wüstenstaat leben kaum mehr als 2,5 Millionen Menschen, trotzdem gehört das Land zu den reichsten Ländern der Welt. Nachdem es 2016 noch auf Platz eins lag, reicht das BIP pro Kopf in Katar sechs Jahre später immerhin noch zu Rang neun. Das Bruttoinlandsprodukt lag bei 83.891 US-Dollar pro Person. Der Reichtum basiert vor allem auf den gigantischen Erdgasvorkommen und den noch immer immensen Erdölreserven. In keinem Land der Welt ist der Anteil an Arbeitsmigranten übrigens höher als in Katar – und das lag nicht nur an den Arbeiten im Vorfeld der Fußball-WM 2022.

Platz 5 der reichsten Länder der Welt: Singapur

Singapur ist nicht nur eines der saubersten, sondern auch der reichsten Länder der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag bei 91.100-Dollar. Und das kommt nicht von ungefähr: Singapurs Wirtschaft gilt nach Angaben des Weltwirtschaftsforums als die offenste der Welt sowie die am wenigsten korrupteste. Vor allem große Staatsunternehmen prägen die wirtschaftliche Stabilität in Singapur und verhalfen dem Staat zu großem Reichtum. Zudem bietet das korruptionsfreie Umfeld des Landes vielen internationalen Investoren aus der gesamten Welt beste Voraussetzungen – und die machen davon reichlich Gebrauch.

Platz 4 der reichsten Länder der Welt: Schweiz

Die Schweiz ist zwar in der gesamten Welt vor allem für ihr Bankensystem bekannt, doch verantwortlich für Platz vier auf der Liste der reichsten Länder der Welt gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sind andere Wirtschaftszweige: Die meisten Eidgenossen sind in der Gesundheits- und Sozialbranche tätig. Auch im Baugewerbe sowie in der Automobilbranche arbeiten viele Schweizer. Ähnlich sieht es in der verarbeitenden Industrie aus, wodurch die Schweiz in Summe eines der reichsten Länder der Welt wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag bei 98.767 US-Dollar.

Platz 3 der reichsten Länder der Welt: Norwegen

Mit Norwegen schafft es auch das vierte skandinavische Land in dieses Ranking der reichsten Länder der Welt. Norwegen profitiert stark von seinen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Doch auch der Tourismus – insbesondere im Winter – und der Fischfang spielen eine wichtige Rolle für die Wirtschaft des Staates, immerhin eine der reichsten der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag bei 101.103 US-Dollar und macht den Staat zu einem der reichsten Länder der Welt.

Platz 2 der reichsten Länder der Welt: Irland

Der Inselstaat im Nordatlantik schafft es mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Höhe von 114.581 US-Dollar auf Platz zwei des Rankings – und ist somit eines der reichsten Länder der Welt. Irland hat sich in der Welt nicht nur für seinen Finanzsektor Ansehen erworben, auch der Export von Rindfleisch und Milchprodukten sowie der Bergbau lassen das Land zu einer der reichsten Wirtschaftsmächte der Welt erwachsen. Und nicht zu vergessen: Irland zählt zu einem der beliebtesten Reiseziele bei Touristen in der Welt.

Platz 1 der reichsten Länder der Welt: Luxemburg

Unangefochten an der Spitze der reichsten Länder der Welt steht wie schon im Jahr 2021 Luxemburg. Mit gerade einmal rund 660.000 Einwohnern gehört das Großherzogtum zu den kleinsten Staaten Europas, ist aber vor allem für seinen Finanzsektor bekannt. Luxemburg profitiert zwar nicht von Bodenschätzen, wie etwa Norwegen oder Katar, aber ist in der Banken- und Versicherungsbranche eine Weltmacht. Das sorgt dafür, dass Luxemburg mit einem BIP pro Kopf in Höhe von 132.372 US-Dollar das reichste Land der Welt ist.

Platz Land BIP pro Einwohner 1. Luxemburg 132.372 US-Dollar 2. Irland 114.581 US-Dollar 3. Norwegen 101.103 US-Dollar 4. Schweiz 98.767 US-Dollar 5. Singapur 91.100 US-Dollar 6. Katar 83.391 US-Dollar 7. USA 80.035 US-Dollar 8. Island 75.180 US-Dollar 9. Dänemark 68.827 US-Dollar 10. Australien 64.964 US-Dollar Die reichsten Länder der Welt in der Tabelle 2024

