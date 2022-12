Cristiano Ronaldo: Nach WM-Aus – Superstar verabschiedet sich von der Weltbühne

Cristiano Ronaldo ist für viele Fans der beste Fußballer aller Zeiten. Von seinem Traum, einmal als Spieler eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, musste er sich nun aber verabschieden. Nach dem bitteren Ausscheiden im WM-Viertelfinale hat sich Cristiano Ronaldo jetzt emotionalen Worten bei Instagram gemeldet.

Seinen WM-Traum hakt er dabei offensichtlich ab. Unter Tränen verließ Cristiano Ronaldo das Al-Thumama Stadium in Doha. Nach der 0:1-Pleite gegen Marokko stand fest: Der portugiesische Superstar wird nie in seiner aktiven Karriere den WM-Pokal in die Höhe strecken können. Auch bei seiner fünften WM-Teilnahme reichte es wieder nicht zum Titel.

Cristiano Ronaldo spricht nach bitterem WM-Aus

Jetzt hat sich Cristiano Ronaldo zu Wort gemeldet. Bei Instagram schreibt er: „Die WM mit Portugal zu gewinnen, war der größte und ambitionierteste Traum meiner Karriere.“ Er habe viele Titel gewonnen, auch mit Portugal die Europameisterschaft 2016. Doch die WM zu gewinnen, war sein größter Traum.

„Ich habe dafür gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft. Ich habe bei meinen fünf Teilnahmen in meiner Karriere immer getroffen, immer an der Seite von großartigen Spielern und unterstützt von Millionen Portugiesen. Ich habe alles gegeben. Alles draußen auf dem Rasen gelassen. Ich habe mich von diesem Kampf nie abgewandt und diesen Traum nie aufgegeben“, so CR7 weiter.

Cristiano Ronaldo hakt WM-Traum ab

Nun muss er aber der bitteren Tatsache ins Auge sehen. „Leider ist dieser Traum gestern geplatzt“, schreibt er und stellt dann klar: „Ich möchte nur, dass ihr alle wisst, dass sich trotz allem, was gesagt wurde, was geschrieben wurde, was spekuliert wurde, nichts an meiner Verbundenheit und Hingabe zu Portugal geändert hat, nicht für eine Sekunde. Ich habe immer für das große Ziel gekämpft, und ich würde meinen Kollegen und meinem Land niemals den Rücken zukehren. Vielmehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Danke, Portugal. Danke, Katar. Der Traum war schön, während er anhielt.“

Bei der WM 2026 wäre Cristiano Ronaldo 41 Jahre alt. Dass er bis dahin noch weiterspielt, schließt er inzwischen offenbar aus. Schon bei dieser Weltmeisterschaft war er kein unangefochtener Stammspieler mehr. Ohnehin ist offen, wo es für den Portugiesen weitergeht. Manchester United löste den Vertrag mit dem Superstar erst kürzlich auf.