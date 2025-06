Formel 1 macht Strecken-Hammer offiziell! Deutsche Fans dürfen jubeln

Melbourne. Sao Paulo. Baku. Singapur. Die Formel 1 erfreut sich international einer enormen Popularität. Logisch also, dass sich auch die Rennen nahezu über den gesamten Globus verteilen. Fans sollen die Rennsport-Königsklasse überall live erleben können. Das wird auch für deutsche F1-Begeisterte langfristig möglich sein.

Da auch in dieser Saison kein Rennen in Deutschland stattfindet, pilgern viele deutsche Fans zu den nahegelegenen Strecken in den Niederlanden und Österreich. Letztere wird auch in den kommenden 16 Jahren Teil des F1-Strecken-Kalenders bleiben. Das gab die Rennserie am Sonntag (29. Juni) offiziell bekannt. Bis einschließlich 2041 gilt der Vertrag zwischen Formel 1 und dem Red-Bull-Ring in Spielberg.

Formel 1: Längster Vertrag für Red-Bull-Ring

Einen so langfristigen Vertrag besitzt unter allen Formel-1-Strecken nur das „Miami International Autodrome“. Die besondere Ehre für den Red-Bull-Ring unterstreicht zudem Stefano Domenicali: „Österreich war schon immer ein unglaublich besonderes Rennen für die Formel 1, daher ist es fantastisch, dass wir die langfristige Zukunft eines Grand Prix gesichert haben“, betonte der F1-Chef in der offiziellen Verkündung.

+++Alonso-Paukenschlag in der Formel 1+++

Der Spielberg-GP sei „tief in der Geschichte des Sports verwurzelt“, so Domenicali weiter. Zweifelsohne bietet Österreich eine ganz besondere Kulisse mit den Bergen direkt im Hintergrund der Rennstrecke. So betont Red Bull, der Vertrag sei von beiden Seiten ein „starkes Bekenntnis zu Österreich, zum Land Steiermark und zur Region Murtal“. Auch F1-Fans sind begeistert.

„Beste Strecke aller Zeiten“

„16 weitere Jahre epische Rennen“, „Beste Strecke aller Zeiten“ oder „Top fünf der besten Saison-Rennen“ jubeln Fans unter der Verkündung der Rennserie auf X (ehemals Twitter). Bei Red-Bull-Fans sieht der Ton etwas anders aus.

„Nice! Jetzt verbessert das Auto“ oder „Ich hoffe, wir haben bis dahin ein gutes Auto“ spotten einige Fans. Die enttäuschende Saisonleistung ihres Rennstalls sitzt tief. Der Heim-GP in der Formel 1 ist dem österreichischen Rennstall immerhin langfristig gesichert. Nun muss die Performance auf der Strecke folgen.