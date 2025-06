Formel 1: Alonso-Paukenschlag! Fans trauen ihren Ohren kaum

Ist das Ende endgültig gekommen? Seit über 20 Jahren fährt der Spanier bereits in der Formel 1, hat sich vom Bösewichten zum Fanliebling gewandelt. Und auch mit über 40 Jahren zeigte er bisher noch Top-Leistungen.

Allerdings sollten sich alle Formel-1-Fans wohl darauf einstellen, dass das bald alles vorbei sein kann. Offen wie nie spricht Fernando Alonso über ein mögliches Karriereende. Dabei macht er klar: Weit entfernt ist dieses nicht mehr.

Formel 1: Alonso denkt ans Ende

Seine Zahlen sind einmalig. Kein Fahrer in der Geschichte der Königsklasse hat mehr Rennen absolviert als der zweimalige Weltmeister. Als bisher einziger Pilot hat er in mehr als 400 Grands Prix hinterm Steuer gesessen. Und da hört es für ihn persönlich natürlich noch lange nicht auf.

„Mein erstes Kartrennen fuhr ich mit drei Jahren, jetzt bin ich 43. Ich hatte also 40 Jahre lang ein Lenkrad in der Hand“, sagte er in einer Medienrunde vor seinem Heimrennen in Spanien. Und dann spricht er das aus, woran seine Fans in der Formel 1 überhaupt nicht denken wollen. „Ich weiß, dass irgendwann der Moment kommt, an dem ich aufhören muss“, so Alonso. Aber wann ist das?

„Ich weiß, dass eine sehr wichtige Entscheidung in meinem Leben in naher Zukunft ansteht: Der Abschied vom Rennsport“, macht Alonso klar. Es könnte also schon bald so weit sein.

Horror-Saison bei Aston Martin

Zuletzt durfte man davon ausgehen, dass Alonso Aston Martin zumindest 2026 noch mindestens eine Chance gibt. Erstmals darf er dann einen Renner von Star-Designer Adrian Newey (der Red Bull verlasen hat) fahren. Es soll der Aufbruch in eine erfolgreiche Ära für den Rennstall werden.

Und das ist auch bitter nötig, denn aktuell läuft es katastrophal – insbesondere für Fernando Alonso. Als einer von vier Fahrer der Formel 1 hat er noch gar keinen Punkt holen können. Bei den Konstrukteuren ist Aston Martin nur noch Achter.

Gut möglich, dass Alonso der anhaltende Misserfolg zu denken gibt, ob es noch Sinn macht. Doch seine Anhänger werden hoffen, dass er zumindest für 2026 in die Formel 1 zurückkehrt und noch den Erfolg miterlebt, auf den Aston Martin und er seit zweieinhalb Jahren hinarbeiten.