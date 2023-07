Formel 1: Vettel-Klartext nach Paukenschlag – „Das ist brutal“

Der Fahrerwechsel bei AlphaTauri hat in der Formel 1 zuletzt hohe Wellen geschlagen. Nyck de Vries wurde nach nur zehn Rennen abgesägt, Daniel Ricciardo ersetzt den Niederländer.

Jetzt hat sich Sebastian Vettel zu dem Paukenschlag in der Formel 1 geäußert. Der Ex-F1-Star hat „gemischte Gefühle“. Er leidet mit de Vries, freut sich aber auch für seinen früheren Teamkollegen Daniel Ricciardo.

Formel 1: Vettel nach de Vries-Aus geschockt

„Ich freue mich sehr für Daniel, bin sehr glücklich für ihn. Ich mag ihn, natürlich bin ich mit ihm Rennen gefahren, und ich habe ihn beim Test getroffen, als ich den 1993er-McLaren für dieses Wochenende ausprobiert habe. Ich bin sehr, sehr glücklich für ihn“, sagte Vettel am Rande des Goodwood „Festival of Speed“. Erst kürzlich stattete er Red Bull einen Besuch in Silverstone ab.

So sehr er sich für Ricciardo freut, so leidet er aber auch mit de Vries. Die harte Gangart von Red Bull kennt Vettel zwar, ein Freund davon ist er davon aber offenbar nicht. „Es ist natürlich schade für Nyck, wie es zu Ende geht. Ich denke, er hatte eine große Chance. Vielleicht ist es für ihn nicht so gelaufen, wie er oder die Leute es erwartet haben. Aber es ist auch ein bisschen hart, wenn es so plötzlich zu Ende geht. Das ist brutal.“

Vettel hofft, dass de Vries‘ Abschied von AlphaTauri keine Auswirkungen auf seine Karriere haben werde: „Ich habe ihn letztes Jahr zum ersten Mal getroffen, und er schien ein wirklich guter Mensch zu sein, und er ist ein guter Fahrer“, so der 36-Jährige.

Vettel deutlich: „Das ist nicht richtig“

Und weiter: „Er hat die Formel-2-Meisterschaft gewonnen, er hat internationale Meisterschaften gewonnen. Er ist also sehr anerkannt, und ich hoffe, dass diese Art von Delle seiner Karriere keinen Abbruch tut. Die Leute neigen dazu, das zu tun, und das ist nicht richtig. Vielleicht waren diese zehn Rennen nicht so gut, wie sie hätten sein können. Wir wissen nicht warum, erstens, von außen betrachtet, und zweitens ist er immer noch ein sehr guter Fahrer. Deshalb verstehe ich auch, dass es sehr hart für ihn ist, und ich hoffe, dass die Leute diese Delle nicht sehen.“

Für de Vries dürfte es nach dem bitteren Aus aber sehr schwer werden, wieder einen Job in der Formel 1 zu bekommen. Das merkt aktuell auch Mick Schumacher, der verzweifelt nach einem Stammcockpit sucht.