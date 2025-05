Royals: Nach Klinik-Aufenthalt von Alt-Königin Margrethe – jetzt herrscht Gewissheit

Mit dieser Nachricht rechnete niemand bei den dänischen Royals: Ex-König Margrethe II. musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am 8. Mai sagte die ehemalige Monarchin zunächst einen offiziellen Termin aus Krankheitsgründen ab. Wenige Stunden später folgte die beunruhigende Nachricht vom Palast: Margrethe wurde zur Beobachtung ins Kopenhagener Rigshospitalet gebracht.

Nachdem viele in Sorge um die Alt-Königin waren, vermeldet der dänische Hof nun eine Nachricht, die aufatmen lässt.

Royals: Sorge um Alt-Königin Margrethe II.

Die dänischen Royals können aufatmen! Nach nur zwei Tagen wurde Alt-Königin Margrethe II. aus dem Krankenhaus entlassen. Bereits am Samstag (10. Mai) kehrte sie aus dem Rigshospitalet in Kopenhagen in ihre Residenz auf Schloss Fredensborg zurück. „Es geht ihr gut“, heißt es offiziell vom Hof.

Doch was fehlte der ehemaligen Monarchin? Zunächst hatte Margrethe einen offiziellen Termin kurzfristig abgesagt. Wenige Stunden später folgte dann die Krankenhausmeldung: Die 85-Jährige wurde wegen einer Erkältung behandelt.

Noch zuvor befürchtete Ärztin Charlotte Bøving gegenüber der Zeitung „Ekstra Bladet“: „Wegen einer simplen Erkältung kommt man sehr selten ins Krankenhaus. Ich befürchte, dass unsere Königin etwas schwerer mitgenommen ist.“ Umso größer ist die Erleichterung, dass die dänische Royal wieder genesen ist.

Royals: Margrethe II. verkündete ihren Rücktritt

Margrethe hatte erst im Januar 2024 überraschend den Thron an ihren Sohn, Kronprinz Frederik, übergeben. In ihrer Neujahrsansprache 2023 hatte sie den Rücktritt live verkündet. Ein historischer Schritt, wie ihn Dänemark seit 1523 nicht mehr erlebt hatte. Doch auch nach der Abdankung ist Margrethe weiterhin präsent.

Zuletzt ist sie am 4. Mai in der Öffentlichkeit aufgetreten, als sie an einem Gottesdienst zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs teilgenommen hatte.

Die Alt-Monarchin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Herbst wurde sie nach einem Sturz ein paar Tage lang im Krankenhaus behandelt. 2023 hatte sie sich einem größeren Eingriff am Rücken unterziehen müssen.