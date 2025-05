Formel 1: Debüt in Imola! Jetzt ist es so weit

Die Europa-Saison beginnt! Die Formel 1 kommt auf den für sie ehemals wichtigsten Kontinent – in Imola lärmen am kommenden Wochenende die Motoren. Wer kann McLaren und den WM-Führenden Oscar Piastri stoppen?

McLaren liegt derzeit uneinholbar an der Spitze – auch, weil der MCL39 der reifenschonendste Wagen im Feld ist. Entsprechend dürfte man sich bei Papaya über ein besonderes Debüt an diesem Wochenende freuen. Eigentlich sollte dieses die Formel 1 wieder spannender machen.

Formel 1: Pirelli stellt neue Mischung

Das Thema Reifen bleibt in der Königsklasse ein bestimmendes. Fieberhaft suchen Red Bull und Co. nach dem geheimen Trick McLarens (hier mehr über den Rennstall erfahren), die Räder nicht zu schnell zu überhitzen und zu stark zu verschleißen. Dieses Geheimnis ist einer der Gründe für die bisherige Dominanz der Briten.

Ob die auch in Imola hält? Immerhin bringt Reifenhersteller Pirelli erstmals eine neue Gummimischung an den Start. Der neue C6 feiert sein Debüt in der Formel 1! Er ist die weichste Reifenmischung, die im Lager Pirellis zu finden ist und wurde für diese Saison brandneu entwickelt.

Hoffnung auf mehr Spannung

Eine der großen Hoffnungen: mehr Spannung. Denn weichere Reifen nutzen sich in der Theorie schneller ab, die Fahrer müssen also mehrmals an die Box kommen. Und so ein Stopp kann einiges kaputt machen, da muss man beispielsweise nur mal bei Ferrari nachfragen.

Dass der C6 nicht schon eher in dieser Saison zum Einsatz kam, hatte vor allem logistische Gründe. Schon vor dem Rennen in Bahrain hatte Pirelli-Boss Mario Isola verlauten lassen, dass die ersten Wochenenden der Saison bereits lang im Voraus geplant gewesen sein. Jetzt in Imola kann man endlich und erstmals den neuen superweichen Reifen an den Start bringen.

Formel 1: Wer schlägt Piastri?

Unabhängig von der Frage nach den Reifen, geht es vor allem darum, Oscar Piastri zu schlagen. Der Australier feierte zuletzt drei Siege in Serie, schnappte sich die WM-Führung. Ob er sich auch mit den C6-Reifen am Auto behaupten kann?