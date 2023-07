Seit seinem Ausstieg aus der Formel 1 sieht man Sebastian Vettel nur noch selten in der Öffentlichkeit oder gar auf der Rennstrecke. Und auch Mick Schumacher ist seinem dem Verlust seines Cockpits kein Dauergast mehr auf den Rundkursen dieser Welt.

Da traf es sich gut, dass sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher am Samstag (15. Juli) und Sonntag (16. Juli) endlich wieder in ein Cockpit zurückkehren sollten. Das Goodwood „Festival of Speed“ steht an, doch jetzt gibt es bittere Nachrichten für die Fans.

Sebastian Vettel und Mick Schumacher: Auftritt fällt ins Wasser

„Mit großem Bedauern haben wir die Entscheidung getroffen, dass das Goodwood „Festival of Speed“ morgen (Samstag, 15. Juli 2023) nicht stattfinden wird. Nach Rücksprache mit Meteorologen, Gesundheits- und Sicherheitsexperten und anderen wichtigen Interessengruppen haben wir die Entscheidung getroffen, das Veranstaltungsgelände aufgrund einer Starkwindwarnung für die Region Goodwood zu schließen“, teilte der Veranstalter am Freitagabend (14. Juli) mit.

Die Sicherheit vor Ort habe höchste Priorität, und die vorhergesagten starken Winde würden eine ernsthafte Gefahr für verschiedene temporäre Strukturen auf dem Gelände darstellen. Man sei zutiefst betrübt darüber, dass die Veranstaltung am Samstag zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Geschichte nicht durchgeführt werden kann.

Ursprünglich sollte Sebastian Vettel um 12.35 Uhr auf die Strecke gehen und dort mit einem McLaren MP4/8 auf die Strecke gehen. Mick Schumacher wäre gleichzeitig im Wagen seines Vaters, dem Mercedes W02 unterwegs gewesen. Und am Abend hätte noch ein Balkon-Interview mit Sebastian Vettel stattgefunden. Doch daraus wird nun nichts.

Am Sonntag soll das „Festival of Speed“ auf dem Gelände des Goodwood House in Westhampnett im Süden Englands aber wie geplant fortgesetzt werden. Die Fans müssen also nicht komplett auf Sebastian Vettel und Mick Schumacher verzichten. Vettel startet um 10.35 Uhr und um 13.15 Uhr – Mick Schumacher nur um 13.15 Uhr.