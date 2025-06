Mick Schumacher: Knallharte Ansage! Er lässt keinen Zweifel

Es ist zweifelsohne eines der Highlights der Motorsport-Welt. Die 24 Stunden von Le Mans gelten neben dem Monaco-GP der Formel 1 und dem Indy 500 als eines der prestigeträchtigsten Rennen. Ein Sieg hier ist mehr wert als manche Meisterschaft. Das weiß auch Mick Schumacher.

Er geht mit Alpine beim Mega-Event (14. und 15. Juni) an den Start. Doch diese besondere Stellung des Rennens in Le Mans ist für Mick Schumacher ein Grund, warum er sich von dem Hype nicht gänzlich mitreißen lässt. Daran lässt er jetzt keine Zweifel.

Mick Schumacher: Ein Rennen wie jedes andere?

Es gehört schon ein wenig Mut dazu, wenn man als WEC-Fahrer sagt, dass Le Mans eigentlich gar nicht so besonders ist. Insbesondere dann, wenn man Fahrer eines französischen Teams ist, welches in Le Mans ein Heimrennen hat. Doch als Schumacher sagt man seine Meinung.

„Natürlich freue ich mich auf Le Mans, weil sich das Team so darauf freut“, erklärte Mick Schumacher (hier mehr zu ihm lesen) jetzt bei „Motorsport-Magazin.com“. Für sich persönlich schränkt er jedoch klar ein: „Aber im Endeffekt ist es jetzt nicht das große, spezielle Rennen für mich.“

Das liege zum einen daran, dass Le Mans „ein bisschen ein Rennen wie alle anderen auch“ für ihn sei. Seine Lieblingsstrecken seien Spa, Sao Paulo und Suzuka. Erstere sind auch im WEC-Kalender vertreten, weshalb er sich über diese beiden Rennen genauso freue wie über Le Mans.

WM für Schumacher wichtiger

Zum anderen kann sich der 26-Jährige noch nicht so richtig damit anfreunden, dass ein Sieg in einem Rennen mehr wert sein soll, als der Gesamtsieg in der Weltmeisterschaft. Klar, auch in der Formel 1 ist ein Sieg in Monaco viel wert, aber am Ende kämpfen die Top-Fahrer vor allem um die WM-Krone.

Vor diesem Hintergrund sei es für ihn „gewöhnungsbedürftig“, wie anders die Herangehensweise und das Mindset im Team vor den 24 Stunden von Le Mans seien. Das Ziel ist am Ende dennoch bei Mick Schumacher und allen anderen bei Alpine gleich: das bestmögliche Ergebnis.

Im vergangenen Jahr vielen beide Alpine-Wagen frühzeitig mit Motorproblemen aus – ein Desaster. Das soll sich natürlich nicht wiederholen. Und wer weiß: Schumi Jr. und seien Teamkollegen erreichten in dieser Saison in drei Rennen zwei Podien. Vielleicht ist auch in Le Mans was drin – und Mick Schumacher kann dann mehr nachvollziehen, warum dieses Rennen für viele kein gewöhnliches Event ist.