Der Dienstag (11. Juli) hielt einige Überraschungen in der Formel 1 bereit. Der Hammer um Daniel Ricciardo überschattete alles. Eigentlich sollte der Australier für Red Bull nur an einigen Reifentests teilnehmen. Plötzlich war er der neue Stammfahrer von Alpha Tauri.

Als wäre das für die Fans nicht schon Leckerbissen genug, legte Red Bull wenig später nach. Denn plötzlich stiefelte niemand geringeres als Sebastian Vettel durch die Garage des Erfolgsrennstalls der Formel 1. Was wollte er dort?

Formel 1: Ricciardo übernimmt

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt, nun macht Red Bull ernst. Nach vielen enttäuschenden Leistungen muss Nyck de Vries sein Cockpit beim Schwesterteam Alpha Tauri räumen. Nach nur zehn Rennen ist das Abenteuer in der Königsklasse für ihn wieder vorbei.

Anders dagegen Ricciardo, der nun im Herbst seiner Karriere eine zweite Chance bekommt. Der Ersatzfahrer von Red Bull Racing wird an Alpha Tauri „ausgeliehen“. Zur Freude der Fans der Formel 1 – denn der Australier ist einer der beliebtesten Akteure im Rennzirkus.

Plötzlich taucht Vettel auf

Dennoch ging es für ihn erstmal in einem Red Bull auf die Strecke. In Silverstone absolvierte er im Auto von 2019 Tests für Reifenhersteller Pierelli. Doch was ist das? Plötzlich stand Sebastian Vettel neben ihm – der Moment als bei den Fans endgültig alle Dämme brachen.

Knapp zehn Jahre nachdem sie gemeinsam für den Rennstall in der Formel 1 fuhren, waren die beiden Fanlieblinge wieder vereint. Ein Video davon teilte der Rennstall auf Instagram. Auf diesem sind Vettel und Ricciardo lachend ins Gespräch vertieft. Worüber die beiden sprachen, bleibt allerdings im Dunkeln, denn stattdessen sind lediglich Motorengeräusche zu hören.

Formel 1: Fans schmelzen dahin

Egal für die Fans, die angesichts der beiden Legenden hin und weg sind. „Das ist der Content, den wir brauchen“, kommentiert einer auf Instagram. „Das Dream Team“, meint ein anderer. Oder auch: „Es macht mich einfach glücklich, die beiden zusammen zu sehen.“

Ein Fan hat sogar noch einen ganz speziellen Wunsch: „Ich werde meine Fassung verlieren, sollte Seb eines Tages Red-Bull-Chef werden“, schreibt er. Ob das eines Tages eintritt? Das wird nur die Zukunft in der Formel 1 zeigen.