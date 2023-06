Formel 1: Hammer-Comeback! Sebastian Vettel sitzt wieder im Cockpit – deutsche Fans jubeln

Die Formel 1 hat ihn vermisst und darf ihn bald wieder in einem Boliden fahren sehen. Sebastian Vettel wird bald sein Comeback in einem F1-Boliden feiern!

Denn im September fährt der 35-Jährige nicht nur in einem Formel-1-Auto, sondern auch auf einer ehemaligen Formel-1-Strecke in Deutschland.

Formel 1: Paukenschlag um Sebastian Vettel

Formel 1 ohne Sebastian Vettel? Es ist definitiv etwas ungewöhnlich, den vierfachen Weltmeister nicht in der Motorsport-Königsklasse zu sehen. Doch die Fans können sich jetzt freuen. Der 35-Jährige wird sein Hammer-Comeback feiern!

Der Heppenheimer wird im Rahmen des „12h Nürburgring“ vom 9. bis 10. September 2023 einem F1-Boliden fahren. Sein ehemaliger Arbeitgeber Red Bull hatte für das Event angekündigt, junge Talente und Legenden fahren zu lassen. Mit dabei ist auch Red Bulls Ersatzpilot Daniel Ricciardo.

Nun ist bekannt, dass auch Vettel am Start sein wird. Zuvor wird der ehemalige Pilot aber auch schon beim „Goodwood Festival of Speed“ einen Boliden steuern. Vettel wird einen historischen Renner, angetrieben durch CO2-neutrale E-Fuels vom Berliner Hersteller P1 fahren. Während er in Goodwood nicht über eine richtige Rennstrecke fahren wird, ist das dafür auf dem legendären Nürburgring der Fall.

Deutsche Fans dürfen sich freuen

An dem Nürburgring hat Vettel noch sehr gute Erinnerungen. 2013 gewann er unter tosendem Jubel den Deutschland-GP. Es war das letzte Formel-1-Rennen auf der traditionsreichen Strecke. Jetzt kehrt der ehemalige Red-Bull, und Aston-Martin-Pilot zum „Red Bull Formula Nürburgring“ zurück. Bereits 2007 und 2013 fand auf der legenden Schleife mit Stars wie Michael Schumacher und Nick Heidfeldt das Show-Run statt.

Weitere Motorsport-Stars und -Legenden sind angekündigt – und die deutschen Fans dürfen sich freuen, dass endlich wieder Rennwagen der Formel 1 auf dem Nürburgring fahren. Mit Sebastian Vettel ist die Freude gleich umso schöner.