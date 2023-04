Formel 1: Nürburgring-Hammer! Auf dieses Comeback haben die deutschen Fans gewartet

Die Formel 1 ohne den Nürburgring? Über Jahrzehnte war das undenkbar, seit vielen Jahren ist es traurige Realität. 2013 flog der legendäre Kurs aus dem Rennkalender, kehrte nur noch einmal als Corona-Notlösung zurück. Doch jetzt heulen in der Eifel die F1-Motoren wieder auf.

Die Formel 1 gibt ein Comeback am Nürburgring. Auf einen offiziellen GP müssen die deutschen Fans zwar weiter warten – doch ein Show-Event bringt Boliden und Piloten der Königsklasse zurück.

Formel 1: Fans feiern Nürburgring-Comeback

Als Sebastian Vettel 2013 unter tosendem Jubel den Deutschland-Grandprix am Nürburgring gewann, ahnte noch kein deutscher Fan, dass eine Ära endet. Keine Formel 1 mehr – ausgenommen der Eifel-GP, als der Kurs 2020 in der Pandemie als Notlösung einsprang.

Auf die Rückkehr in den Rennkalender müssen die Motorsport-Freaks wohl noch eine Weile warten, ein Comeback ihrer Lieblingsstrecke dürfen sie jetzt dennoch feiern. Erstmals seit 2013 findet wieder ein legendäres Event auf der Strecke statt – und bringt Autos und Stars der Königsklasse zurück.

Daniel Ricciardo fährt durch die „Grüne Hölle“

Am 9. September findet ein Show-Run auf der legendären Nordschleife statt. Die „Red Bull Formula Nürburgring“ fand bereits 2007 und 2013 statt, unter anderem mit Stars wie Michael Schumacher und Nick Heidfeldt. Und auch beim Revival in 2023 sind prominente Namen am Start.

Daniel Ricciardo wird beim Showrun mit einem Formel-1-Boliden durch die „Grüne Hölle“ heizen. Der achtfache GP-Sieger, unter anderem Gewinner des prestigeträchtigen Monaco-Rennens, ist nach der Trennung von McLaren derzeit Reservefahrer bei Weltmeister Red Bull.

Weitere Motorsport-Stars und -Legenden sind angekündigt – und die deutschen Fans dürfen sich freuen, dass endlich wieder Rennwagen der Formel 1 auf dem Nürburgring fahren.