Sebastian Vettel sorgt für Hammer – arbeitet er an der Formel-1-Rückkehr?

Seit seinem Tränen-Abschied 2022 hoffen alle deutschen Motorsport-Fans auf ein Comeback von Sebastian Vettel in der Formel 1. Sendet er jetzt selbst einen Fingerzeig?

Sebastian Vettel hat in Boston an der Harvard Business School einen Kurs im Bereich Unterhaltung, Medien und Sport besucht. Innerhalb von nur vier Tagen erhielt der viermalige Weltmeister ein Diplom. Nach seiner Ausbildung zum Landwirt in der Schweiz widmete Vettel sich damit erneut einer Weiterbildung außerhalb der Formel 1.

Sebastian Vettel: Neue Ziele im Blick

Das Kursangebot hatte seinen Preis: Rund 11.000 Euro kostete das Diplom an der renommierten Universität. Der Besuch wirft die Frage auf, ob Vettel, der 2022 aus der Königsklasse des Motorsports zurücktrat, mit dieser Weiterbildung eine Rückkehr in die Formel 1 vorbereitet.

Insbesondere eine mögliche Rolle bei Red Bull sorgt für Gesprächsstoff. Vettel wurde zuletzt als Nachfolger seines ehemaligen Mentors Helmut Marko ins Spiel gebracht. Marko, mit 82 Jahren ein erfahrener Teil des Teams, hat andeutungsweise klargemacht, dass er den Posten nicht ewig bekleiden wird.

Sebastian Vettel über Hüftungen bei Red Bull

Vettel bestätigte gegenüber RTL, dass er weiterhin in Kontakt mit Marko steht: „Was das Thema Nachfolge betrifft, ist es bislang noch nicht besonders konkret oder vertieft worden.“ Allerdings betonte Vettel, dass Marko nicht so leicht zu ersetzen sei: „Die Rolle wird anders ausgefüllt und anders gelebt werden müssen. Helmut ist nicht ersetzbar – Punkt.“

Obwohl er die Aufgabe interessant findet, zweifelt Vettel an einer baldigen Übernahme einer Rolle bei Red Bull. Doch mögliche Impulse durch seine Weiterbildung könnten ihn langfristig in eine neue Position innerhalb der Formel 1 führen. Denkfabriken wie Harvard liefern eine ideale Grundlage, um solche prominenten Aufgaben eines Tages neu zu interpretieren.