Sebastian Vettel: Rückkehr in die Formel 1? Red Bull flirtet mit Ex-Weltmeister!

Im November 2022 fuhr Sebastian Vettel ein letztes Mal in einem Formel-1-Auto über die Ziellinie. Beim Grand Prix in Abu Dhabi holte er im Aston Martin seinen letzten WM-Punkt. Seitdem genießt der viermalige Weltmeister seinen Renn-Ruhestand.

Doch der Motorsport scheint den 37-Jährigen nicht loszulassen. Im vergangen Jahr flirtete der gebürtige Heppenheimer sogar mit einer Rückkehr auf die Strecke. Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Nun könnte sich das Blatt wenden. Kehrt Sebastian Vettel nun doch in die Formel 1 zurück?

Sebastian Vettel: Rückkehr zu Red Bull?

Mit 81 Jahren werden die Saisons für Red-Bull-Berater Helmut Marko nicht gerade leichter. Im Interview mit „Sky“ gab der Österreicher zu Protokoll: „Noch ist keine Entscheidung getroffen, aber es ist auch ganz klar: Irgendwann geht es nicht mehr – auch vom Alter her“. Klingt nicht gerade danach, als würde man Marko noch lange in der Boxengasse sehen.

Sollte sich der RB-Berater tatsächlich zeitnah in die Rente verabschieden, hätte der F1-Veteran bereits einen idealen Nachfolger für seine Position parat: „Es wäre toll, wenn einer wie Sebastian Vettel das übernehmen würde. Ich glaube, dass Sebastian sich gefunden hat und jetzt weiß, was er in Zukunft machen will – und das ist in erster Linie Motorsport“.

Vettel bleibt zurückhaltend

Vettel selbst äußerte sich zu den Zukunfts-Gerüchten um seine Person zuletzt zurückhaltend: „Ob das etwas für mich in der Zukunft ist, wird man sehen“, so Vettel gegenüber „Sky“. Ein mögliches Aus von Marko würde er allerdings bedauern: „Es wird schon schade, wenn er irgendwann ausscheidet aus der Position. Dann muss es sich in eine neue, andere Richtung entwickeln“.

Bis dahin gilt Vettels Fokus wohl erst einmal seinem Privatleben. Derzeit genießt er den Ruhestand mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern. Im Paddock der Formel 1 sieht man den 37-Jährigen dagegen eher selten. Das könnte sich schon bald ändern.