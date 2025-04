Formel 1: Tinte trocken! FIA macht Einstieg-Hammer offiziell

Der Einstieg von Cadillac in die Formel 1 ist fix, nun folgt der nächste Königsklassen-Hammer. Die FIA macht den nächsten Hammer offiziell.

General Motors ist als Motoren-Lieferant der Formel 1 zugelassen worden. Wie der Weltverband nun verkündete, darf der Automobil-Riese Cadillac ab 2029 mit einem Antrieb versorgen. Es ist der nächste große Einstieg in die Rennserie.

Formel 1: General Motors kommt

Erst Anfang Februar durfte der Andretti-Clan jubeln. Nach jahrelangem Kampf wird die berühmte Motorsport-Familie durch die Allianz mit Cadillac ab 2026 endlich in die Formel 1 gelassen. Nun folgt der nächste Hammer. Cadillac-Mutter und Mega-Konzern General Motors darf die Motoren für das neue Team bauen.

Ab 2029 darf GM Antriebe für die Königsklasse des Rennsports bauen (hier mehr). Ein Meilenstein für den Plan von Andretti und Cadillac, ein möglichst komplett US-amerikanisches Team auf die Beine zu stellen.

Cadillac mit GM-Motor ab 2029

„Die Aufnahme von GM Performance Power Units LLC als zugelassenen Antriebslieferanten für die Meisterschaft ab 2029 markiert einen weiteren Schritt in der globalen Expansion der Formel 1 und unterstreicht das wachsende Interesse von Weltklasse-Automobilherstellern wie General Motors“, so FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.

Und weiter: „Ihr Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Wettbewerb steht voll und ganz im Einklang mit der Vision der FIA für die Zukunft unseres Sports. Es bestärkt uns auch in unserem Engagement, den Motorsport weltweit zugänglicher und inklusiver zu gestalten – durch die Aufnahme neuer Hersteller, die Weiterentwicklung der Technologie und die Anbindung an eine breitere, vielfältigere Fangemeinde.“ Bis zum ersten GM-Motor wird Cadillac in der Formel 1 von Ferrari beliefert.