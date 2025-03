Formel 1 macht Hammer offiziell – jetzt ist es amtlich

In jeder Motorsport-Rennserie steht der Familie Andretti Tür und Tor offen. Nur die Formel 1 wehrte sich stets mit Händen und Füßen gegen einen Einstieg. Drei Jahre musste Andretti kämpfen wie ein Löwe – für diesen Moment.

Am Freitag (7. März) machten FIA und Formel 1 offiziell, was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen. Cadillac F1 bekommt ab der Saison 2026 einen Startplatz in der Königsklasse und wird dort das elfte Team. Doch damit geht das Abenteuer nun erst richtig los.

Formel 1 macht Cadillac-Einstieg offiziell

Ein elftes Team? Darauf hatten die meisten Rennställe gar keine Lust. Schließlich bedeutet das, die Einnahmen unter noch mehr Teams aufzuteilen. Doch die Motorsport-Kult-Familie Andretti um Fahrer-Legende Mario und Sohn Michael kämpften weiter. Und sie siegten. Mit dem Masterplan eines Cadillac-Teams unter Einbeziehung von Mutterkonzern General Motors, das ist nun klar, wird der große Coup endlich gelingen.

Schon im November sickerte durch, dass sich Cadillac und FIA geeinigt haben. Nun wurden auch die letzten Hürden aus dem Weg geräumt. Am Freitag wurde es offiziell gemacht. In einer Veröffentlichung heißt es: „Die FlA und die Formel 1 können bestätigen, dass nach Abschluss ihrer jeweiligen sportlichen, technischen und kommerziellen Bewertungen der Antrag von General Motors und TWG Motorsports, ein Cadillac-Team ab 2026 zur FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu bringen, genehmigt wurde.“

Eine Startgenehmigung, an der Andretti und Cadillac über drei Jahre gearbeitet haben. Doch es ist nur der Startschuss für die richtig harte Arbeit. Nun gilt es, ohne Vorerfahrung ein konkurrenzfähiges Auto auf die Strecke zu kriegen. Mit welchen Fahrern? Auch dort gibt es nun erste Hinweise. Hier mehr.