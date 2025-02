Formel 1: Team-Hammer! Boss enthüllt pikante Details selbst

In der Formel 1 wird es in den kommenden Jahren zu einigen Veränderungen kommen. Neben einer großen Reformierung des Reglements in 2026 wird mit Cadillac auch ein neuer Rennstall zur Königsklasse des Motorsports dazustoßen.

Nun sorgt jedoch ein pikanter Bericht im Formel-1-Kosmos für Aufsehen. Hätten sich zahlreiche F1-Fans sogar über noch ein weiteres Team freuen dürfen? Dieser Boss packt nun aus – und macht ein krasses Geständnis!

Ford dachte über Formel-1-Einstieg nach

Ford ist wieder im Formel-1-Geschäft. Zur Saison 2026 wird der US-amerikanische Automobilhersteller Red Bull beim Bau eines neuen Antriebs unterstützen. Doch es stand sogar noch mehr im Raum, wie Fords Sportchef Mark Rushbrook gegenüber „motorsport.com“ nun verriet: „Bevor wir diesen Deal mit Red Bull hatten, gab es bei uns einige Diskussionen“.

Der Ford-Boss führt aus: „Einige Formel-1-Teams sind an uns herangetreten und wir wiederum auch an welche, denn wir wollten die Chancen und Möglichkeiten verstehen, wieder in diesen Sport einzusteigen. Wir haben sogar darüber nachgedacht und gesagt: ‚Okay, sollen wir uns selbst ein Team kaufen?'“. Ein krasser Schritt, den der US-Konzern jedoch schnell verworfen habe – es sei „nicht unsere Kernkompetenz“, so Rushbrook.

Ford freut sich auf Formel 1

Statt dessen freut man sich beim Autohersteller aus Michigan auf die kommende Zusammenarbeit mit Red Bull: „Diese Möglichkeit erlaubt es uns, mit dem unserer Meinung nach besten Team der Serie zusammenzuarbeiten. Wir passen gut zusammen“.

Parallel zur Formel 1 wird Ford indes weiter in anderen Motorsportserien aktiv sein. Unter anderem in der NASCAR-Serie oder im Rallyesport sind die US-Amerikaner bereits aktiv. Das neue F1-Engagement schlägt nun ein neues Kapitel in der langen Historie von Ford auf.