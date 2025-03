Formel 1: McLaren verkündet Hammer vor Saisonstart! Dicke Überraschung um Piastri

Wenige Tage vor dem Auftakt der Saison 2025 hat McLaren in der Formel 1 einen echten Hammer verkündet. Star-Fahrer Oscar Piastri hat seinen Vertrag verlängert!

Der Australier gilt nach dem Konstrukteurs-Titel mit McLaren für viele sogar als Geheimtipp áuf die Fahrer-Weltmeisterschaft. Eins allerdings bleibt bei der Verkündung im Verborgenen.

Formel 1: Piastri-Hammer bei McLaren

Saison-Auftakt als Konstrukteurs-Weltmeister im eigenen Land? Für Oscar Piastri könnte das Wochenende gar nicht schöner werden. Möchte man meinen. Doch kurz vor dem ersten Rennen des neuen Jahres wird ein echter Hammer um den Youngster verkündet.

Gerade einmal 23 Jahre alt, bestreitet der gebürtige Melbourner in seiner Heimatstadt den Saisonstart und dabei bereits seinen 47. Grad Prix. Zwei davon konnte er gewinnen, wurde letztes Jahr Vierter in der Fahrer-Wertung. Nun nennt ihn so mancher im Kreis der Titel-Aspiranten.

Vertrag noch einmal ausgeweitet

Bis Ende 2026 ist Piastri noch an McLaren gebunden. Das reichte beiden aber noch nicht. Kurz vor dem ersten Rennen folgte jetzt die Überraschung. Das Papaya-Team verkündet nun: Der Star-Pilot hat verlängert. „Ich freue mich sehr, noch länger hierzubleiben. Die Entscheidung fiel uns ziemlich leicht“, erklärt der Fahrer in einer Video-Botschaft an die Fans.

Wie lange gilt der neue Vertrag? Das wird nicht verraten. Weil in der Verkündung von einer „mehrjährigen Verlängerung“ gesprochen wird, gilt sein Kontrakt nun bis mindestens Ende 2028. In der Saison 2025 gilt es für Oscar Piastri nun in erster Linie, sich gegen Teamkollege Lando Norris durchzusetzen. Der war letzte Saison (zu spät) zum WM-Kandidaten des Teams erklärt worden und geht als solcher nun auch ins neue Jahr der Formel 1. Kann Piastri kontern?