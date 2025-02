Formel 1: Folgt nach dem Cadillac-Einstieg der nächste Hammer? Diese Worte sind unmissverständlich

Mit Blick auf die Formel-1-Saison 2026 wird mit Cadillac ein elftes Team an den Start gehen. Einen großen Anteil an dem Einstieg von Cadillac und General Motors hatte F1-Boss Mohammed Ben Sulayem. Er hat den Weg für ein elftes Team bereitet – obwohl der Gegenwind enorm groß war.

Doch geht der Formel-1-Boss diesen Weg tatsächlich noch einmal? Vor dem Start der neuen Saison spricht Ben Sulayem plötzlich sogar von einem zwölften Team in der Königsklasse des Motorsports. Kommt es schon bald zu diesem Hammer?

Formel 1: Ben Sulayem spricht vom zwölftem Team

Mohammed Ben Sulayem möchte die Formel 1 noch größer und noch stärker machen. Dabei gibt es wohl auch die konkrete Überlegung, das Starterfeld einmal mehr zu erweitern. Kommt nach Cadillac schon bald noch ein weiteres Team?

„Es ist seit zwei Jahren mein Traum, dass die großen Länder in der Formel 1 vertreten sind“, sagte Ben Sulayem der französischen Zeitung „Le Figaro“. „Der nächste Schritt ist, einen chinesischen Hersteller willkommen zu heißen. Wir haben bereits einen Fahrer“, sagte der FIA-Präsident und bezog sich dabei auf Guanyu Zhou.

Mit Cadillac wird ab 2026 neben Haas ein zweites US-Team an den Start geben. Der FIA-Präsident hofft jedoch, dass China das nächste „große Land“ sein wird. Neben einem chinesischen Fahrer und dem China-GP, der 2024 erstmals seit 2019 wieder stattgefunden hat, möchte man den asiatischen Markt als nun auch mit einem Team aus China erobern.

Ben Sulayem fordert „Qualitätsteams“

Schon in den kommenden Jahren könnte also auch ein chinesischer Vertreter in der Formel 1 fahren. Eine Bedingung sei jedoch unter keinen Umständen verhandelbar: Das neue Team müsste die Königsklasse bereichern und nach vorne bringen. Ben Sulayem betonte jedoch, dass es sich um ein chinesisches Team mit Qualität handeln müsse. „Sollen wir in Quantität oder Qualität denken? Wir brauchen Qualitätsteams“, so der Emirate.

Weitere News:

Die naheliegendste Lösung wäre wohl Geely. Zhou ist bereits Botschafter der Marke. Dazu ist Geely auch am Aston Martin-Team beteiligt. Der chinesische Hersteller hat jedoch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er als Mehrheitseigentümer eines Teams aktiv sein möchte.