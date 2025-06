Formel 1: Fahrer-Entscheidung vor Kanada-GP gefallen! Rennstall macht es offiziell

Nach einer einwöchigen Pause geht es in der Formel 1 weiter! Die Königsklasse ist an diesem Wochenende nämlich in Kanada unterwegs. Für einen Fahrer wird es also ein Heimrennen: Lance Stroll von Aston Martin.

Doch bis kurz vor dem Rennen war es noch unklar, ob der Formel-1-Pilot auch am Kanada-GP teilnehmen kann. Er musste zuletzt am Handgelenk operiert werden. Mittlerweile herrscht Gewissheit um Stroll und seine Teilnahme am Grand Prix.

Formel 1: Stroll-Entscheidung gefallen

Der Schock beim Spanien-GP war groß, als Lance Stroll plötzlich nicht am Formel-1-Rennen teilnehmen konnte. Nach dem Qualifying teilte Aston Martin mit, dass er aufgrund von „medizinischen Komplikationen“, die durch eine Verletzung beim Radfahren während der Winterpause 2023 entstanden sind, nicht in Barcelona fahren konnte.

Besonders bitter für das Team: Auch ein Ersatzfahrer durfte nicht teilnehmen (hier alle Hintergründe). Sorge um einen Start beim Heimrennen in Montreal gab es auch in den vergangenen Tagen bei Aston Martin. Schließlich wurde Stroll wenige Tage nach dem Spanien-GP am Handgelenk operiert.

Kurz vor dem Rennwochenende hat Aston Martin die Entscheidung verkündet: Stroll wird an seinem Heimrennen teilnehmen. Er wird also wie gewohnt an der Seite von Fernando Alonso fahren.

„Wollte unbedingt hart kämpfen“

Der Formel-1-Pilot äußerte sich auch zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich schon sehr darauf, dieses Wochenende bei meinem Heim-Grand-Prix wieder mit dem Team am Steuer zu sitzen. Ich wollte unbedingt hart kämpfen, um vor dem Publikum in Montreal anzutreten. Nach meinem Eingriff geht es mir gut und ich bin diese Woche zur Vorbereitung ein paar Runden in Paul Ricard gefahren. Danke für eure Unterstützung, wir sehen uns am Wochenende!“

Für Stroll ist es eine bislang enttäuschende Formel-1-Saison mit nur 14 Punkten. Genauso schwach läuft es bislang für Teamkollege Alonso mit nur zwei Zählern. Hoffnung gibt es dafür nach den Upgrades. Ob das Heimrennen für den Kanadier besser laufen wird?