Formel 1-Boss bastelt an neuer Idee – doch der Plan könnte nach hinten losgehen

Die Formel 1 muss sich dauernd neu erfinden. In den letzten Jahren lag der Fokus dabei vor allem auf dem Aspekt, die Rennserie wieder spannender und damit attraktiver für Zuschauer zu gestalten.

Umfangreiche Regeländerungen, der Test von Sprintrennen – all das soll das Feld der Formel 1 wieder enger zusammenführen. F1-Boss Stefano Domenicali hat schon die nächsten Pläne im Kopf. Doch diese könnten sich als Fehler herausstellen.

Formel 1: Gibt es bald eine „Grand-Slam“-Belohnung?

Mit dem Test der Sprintrennen sorgt die Königsklasse des Motorsports in dieser Saison für ein Novum. Bei insgesamt drei GP-Wochenenden wird diese Variante ausprobiert, zum ersten Mal am 17. Juli in Silverstone.

Die Sprintrennen werden jeweils am Samstag stattfinden. Die Ergebnisse legen die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag fest. Die bisherige Qualifikation rutscht einen Tag nach vorne und entscheidet, wer wo beim Sprint startet.

Wer am Samstag beim verkürzten Rennen auf dem Treppchen steht, bekommt zusätzlich WM-Punkte – drei Zähler für den Ersten, zwei für den Zweiten und einen für den Dritten. Genau dort knüpft der neuste Plan von Domenicali an.

Gegenüber der italienischen „Gazetta dello Sport“ bringt er nun den Gedanken ins Spiel, weitere Bonus-Punkte für die Weltmeisterschafts-Wertung zu verteilen. „Bei den Fahrern denken wir an einen Punktebonus, wenn sie einen Grand Slam schaffen“, erklärt er.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender für 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Azerbaidschan (Baku)

20. Juni – Frankreich (Le Castellet)

27. Juni – Steiermark (Spielberg)

04. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

01. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne)

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

--------------------------------------------

Was er damit meint: An Wochenenden, an denen es ein Sprintrennen gibt, soll es extra Punkte geben, wenn es jemandem gelingt Quali, Sprint und Hauptrennen zu gewinnen. „Wenn dies erfolgreich wäre, könnte es zu einer festen Variante werden“, glaubt der CEO.

Formel 1: Top-Teams mit noch mehr Punkten?

Ob der Plan überhaupt in die Tat umgesetzt wird, steht aber bisher nicht fest. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich die Formel 1 beim Versuch mehr Spannung zu erzeugen, ins eigene Fleisch schneiden würde.

---------------------

Den beiden Top-Teams Mercedes und Red Bull würde so die Chance gegeben noch mehr Punkte einzufahren und sich noch weiter vom Rest des Feldes zu entfernen. Dass andere Teams Chancen auf die Grand-Slam-Punkte hätten, ist nach derzeitigem Stand recht unwahrscheinlich.

